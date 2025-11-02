Matter, un filtre de lave-linge qui bloque les microplastiques avant qu’ils atteignent les océans

Vous le savez peut-être déjà : nos lave-linges ne lavent pas que nos chaussettes. Ils relâchent aussi des microfibres plastiques dans les eaux usées… et ces particules finissent souvent dans nos rivières et nos océans. Selon l’ANSES, ces minuscules polluants menacent aussi bien les écosystèmes marins que notre santé. En 2025, alors que les microplastiques envahissent nos océans, une innovation britannique fait parler d’elle. En effet, c’est là qu’intervient Matter, qui propose un filtre révolutionnaire, capable de bloquer jusqu’à 97 % des microplastiques avant qu’ils ne s’échappent. Fabriqué à Bristol par l’ingénieur Adam Root, ce dispositif s’installe sur votre lave-linge et fonctionne sans cartouche à changer. Son secret ? Une technologie de filtration auto-nettoyante et réutilisable, qui s’adapte aussi bien aux foyers qu’aux usines textiles. Je vous présente cette invention géniale immédiatement !

Pourquoi cette invention est essentielle pour la planète ?

Les microplastiques sont une véritable plaie pour la planète, et on ne parle pas ici des bouteilles ou des sacs jetés par des personnes inciviles ! Non, on parle des microplastiques qui s’échappent de nos vêtements… Saviez-vous que d’après une étude scientifique publiée sur PMC, les vêtements en polyester (PET) libèrent à chaque lavage des milliers de fibres ? Et, même après le passage en station d’épuration, une part non négligeable s’échappe et termine sa course dans les océans… où ces microfibres sont ingérées par les poissons et les crustacés qui finissent parfois dans nos assiettes. L’invention britannique qui est tout de même soutenue par le Prince William via les Earthshot Awards, pourrait bien devenir obligatoire dans les prochaines années, puisque l’Union européenne envisage d’imposer ce type de filtre sur les lave-linges neufs.

Une innovation née dans une salle à manger, pas dans un laboratoire

Adam Root a développé le premier prototype au Royaume-Uni… sur la table à manger de sa belle-mère ! Oui, rien que ça. Parti d’un bricolage maison, il est aujourd’hui à la tête d’une société de 45 employés, et ses filtres équipent désormais des lave-linges Bosch et Siemens à travers 30 marchés européens. Le but ? Intercepter les fibres à la source, dès la sortie du tambour, pour empêcher qu’elles atteignent les stations d’épuration et provoquent davantage de pollution plastique. Et, le pari semble réussi. En 2030, Matter espère avoir capturé 15 000 tonnes de microfibres à l’échelle mondiale. Côté installation, rien de sorcier : le filtre se fixe entre le lave-linge et l’évacuation d’eau. Il se nettoie automatiquement et ne nécessite aucune maintenance spécifique. Une solution simple, écologique et économique à long terme, bref, le genre de gadget que j’adorerais tester ! Et, si vous cherchez d’autres astuces pour réduire votre consommation d’énergie, je vous conseille aussi de lire nos articles sur les programmes de lavage les plus économes ou sur les options souvent sous-estimées du lave-linge.

Les microplastiques, un ennemi invisible à prendre au sérieux

Selon Matter, plus de 171 000 milliards de particules flottent actuellement dans nos océans. Ces microplastiques perturbent la production d’oxygène marin et menacent l’équilibre climatique. Comme nous vous l’expliquions déjà dans cet article sur les machines portables Nomad, l’innovation dans ce domaine devient un enjeu environnemental à part entière. En installant un filtre comme Matter, chaque foyer peut contribuer à limiter cette pollution invisible, sans changer ses habitudes.

Et, personnellement, je trouve l'idée géniale : continuer de laver son linge tout en gardant les océans un peu plus propres, c'est un peu le rêve de tout écocitoyen ! En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel Matter. Alors, serez-vous parmi les premiers à équiper votre machine de ce filtre révolutionnaire ?