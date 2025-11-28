McDonald’s dévoile son arme ultime pour dire adieu aux commandes incomplètes

5 éléments à retenir La balance drive utilise l’IA pour comparer le poids réel et théorique.

Testée dans 50 restaurants avant un déploiement national en 2026.

Fiabilité annoncée : 98%.

Une innovation française créée par un entrepreneur proche de l’enseigne.

McDonald’s ne publie pas de taux d’erreurs officiels.

C’est probablement l’un des problèmes les plus frustrants lorsqu’on ouvre son sac de McDonald’s une fois rentré à la maison : un Big Mac manquant, des potatoes envolées, ou pire… un menu entier oublié. Croyez-moi, j’en ai fait l’expérience plus souvent que je ne l’aurais souhaité. Une fois, j’ai même dû faire demi-tour pour que ma fille puisse récupérer son Filet-O’Fish oublié, sous peine d’une révolte familiale. Or, selon une analyse universitaire des plaintes clients menée par Wharton, les « erreurs de complétude » font partie des motifs les plus fréquents de réclamations chez McDonald’s. L’enseigne ne publie aucune statistique officielle sur son taux d’erreurs, mais les retours clients sont unanimes. C’est dans ce contexte qu’apparaît une innovation étonnante : la « balance drive », détaillée dans cet article du Figaro, testée depuis 2024 en France et pensée pour enfin mettre fin aux commandes incomplètes. Alors, miracle technologique ou gadget de cuisine futuriste ?

Une invention française pour assurer des commandes presque parfaites

Depuis mars 2024, environ cinquante restaurants français testent discrètement cette balance connectée, appelée « double check » en interne. Le principe est simple : le sac est posé sur une balance intégrée à l’espace d’assemblage et un logiciel d’IA compare son poids réel au poids théorique de la commande. Si tout correspond, feu vert. Si quelque chose manque, un feu rouge apparaît. Une technologie presque ludique, mais redoutablement efficace, capable, en théorie, de détecter un nugget manquant, une barquette de frites sous-remplie ou un burger qui aurait perdu l’un de ses steaks en route.

Selon McDonald’s, la fiabilité atteint 98 %… ce qui laisse encore une petite marge pour les Croque McDo rebelles. Lors de la démonstration rapportée par Le Figaro, la balance a repéré un Big Mac manquant mais a laissé passer un Croque McDo trop léger. Pour une marque qui sert près de 70 millions de clients par jour dans le monde, ce type d’innovation pourrait transformer une bonne partie de l’expérience client. Et, en parallèle, certaines innovations étonnantes émergent aussi dans d’autres pays, comme ces restaurants McDonald’s chinois où l’on peut pédaler en mangeant, dont nous vous parlions dans cet article.

Que faut-il retenir de la « balance drive » ?

Contrôle automatique des sacs au drive et en livraison.

Détection des manques grâce à l’IA.

Moins de retours clients signalant un oubli.

signalant un oubli. Adaptation aux nouveaux produits en une semaine.

Technologie 100% française.

Le saviez-vous ? La balance s’adapte aux équipes locales en trois semaines grâce à l’apprentissage automatique.

Une innovation qui s’inscrit dans une stratégie plus large

Cette fameuse balance n’est qu’une pièce du puzzle. McDonald’s multiplie actuellement les technologies destinées à fluidifier l’expérience client, parfois de manière assez surprenante. L’enseigne teste aussi des bornes de recharge pour voitures électriques dans certains restaurants, initiative dont nous vous parlions dans cet article. Il y a donc une cohérence : réduire les erreurs, améliorer l’efficacité, séduire les clients toujours plus pressés. Chez moi, en Seine-et-Marne, où les drives sont parfois pris d’assaut, une IA capable d’éviter un oubli de nuggets pourrait sauver bien des soirées familiales.

Reste à savoir si cette technologie sera suffisante pour supprimer une bonne fois pour toutes les erreurs qui irritent tant les clients ou si d’autres innovations viendront compléter ce dispositif. Alors, pensez-vous que cette balance drive suffira enfin à éviter les commandes incomplètes chez McDonald’s ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !