Médaillée au concours Lépine 2025, cette invention va faire un carton auprès des étudiants

Les smartphones font partie intégrante de notre vie quotidienne. Que ce soit pour le divertissement, l’apprentissage ou le travail, ces appareils nous sont d’une grande utilité. Ils facilitent la communication et l’accès à l’information. Ils constituent aussi un excellent moyen d’améliorer la productivité. Toutefois, leur utilisation avec un support papier, comme un carnet, peut s’avérer inconfortable. En effet, parfois, on doit maintenir l’appareil d’une main, ce qui peut être gênant. C’est en partant de ce constat que l’inventeur français Mehdi Maizate, originaire d’Aulnay-sous-Bois, et ses collaborateurs ont créé le Phoneside Note.

Médaillée concours Lépine

Ayant été récompensé dans le cadre du concours Lépine 2023, cet accessoire qui promet d’être simple et pratique vise à rendre l’utilisation combinée du papier et du smartphone plus facile. Il s’agit effectivement d’un support de téléphone innovant conçu spécialement pour être clipsé à un support papier. Une invention française, il ambitionne ainsi de révolutionner la façon dont le papier est utilisé avec le numérique. La solution met en œuvre un système magnétique à deux aimants pour se fixer à la couverture de n’importe quel cahier, carnet ou bloc-notes. À une époque où la préservation de l’environnement et la réduction de l’empreinte carbone sont des enjeux majeurs, la start-up française a pris soin de rendre son produit aussi écologique que possible.

Un accessoire utilisable au quotidien

Le Phoneside Note est fabriqué à partir de matériaux entièrement recyclés, notamment avec du cuir vegan. À la fois léger et discret, il offre à l’utilisateur la possibilité d’écrire sur un support papier tout en ayant son smartphone placé face à lui de manière stable. Grâce à un design axé sur la praticité et l’ergonomie, il s’utilise facilement au quotidien. Cela en fait un accessoire adapté à divers profiles d’utilisateurs. Justement, afin de s’adapter aux préférences de chacun, différentes couleurs sont proposées : noir, vert, marron et bleu.

Prix et disponibilité

À noter que le Phoneside Note est le second produit de la jeune entreprise française. Comme son prédécesseur, il est fabriqué par l’ESAT de Villepinte. Ce dernier est un établissement sous-traitant qui place l’inclusion sociale et professionnelle des personnes handicapées au cœur de ses valeurs. Le produit est actuellement disponible en précommande sur le site web de Phoneside à partir de 25 € au lieu de 35 €.

Il existe des offres spécialement pensées pour les familles et les entreprises. En ce qui concerne les livraisons, elles sont prévues pour septembre 2025. Plus d'infos : phoneside.com.