Mercedes dévoile la Vision Iconic, une voiture dotée d’un revêtement solaire à nanoparticules

La transition énergétique est une démarche nécessaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Comme je l’ai souvent souligné dans mes articles, le Soleil constitue une ressource énergétique inépuisable qui peut nous aider à atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, de nombreux pays se sont engagés à atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. Dans le secteur privé, on fait ainsi preuve d’innovation afin de proposer aux consommateurs des produits plus respectueux de l’environnement. En décembre 2024, je vous ai par exemple rapporté que Mercedes avait inventé une peinture solaire pouvant potentiellement permettre à une voiture électrique de parcourir jusqu’à 12 000 km/an. On sait aujourd’hui que le constructeur a profité de la Shanghai Fashion Week 2025 pour présenter le premier véhicule équipé de cette technologie.

Une efficacité impressionnante

Le véhicule en question est un prototype baptisé Mercedes Vision Iconic. Sa carrosserie, recouverte d’un revêtement à base de nanoparticules de 5 micromètres d’épaisseur, c’est-à-dire plus fin qu’un cheveu humain, peut produire de l’électricité même si l’engin est à l’arrêt. Il faut savoir qu’il s’agit d’une peinture photovoltaïque qui s’applique comme une pâte. Ultralégère, elle permet de capter jusqu’à 94 % de l’énergie solaire incidente. Qui plus est, elle affiche un rendement de conversion de 20 %, ce qui n’est pas loin de celui des panneaux solaires conventionnels.

Une technologie propre et adaptable

Contrairement aux panneaux solaires traditionnels, cette peinture innovante présente l’avantage de ne contenir ni silicium ni terres rares. En plus d’être plus écologique, elle est donc potentiellement moins chère à produire. Par ailleurs, le revêtement peut être appliqué sur n’importe quelle couleur de carrosserie. Cela permet aux designers automobiles d’avoir une certaine liberté en termes de choix esthétique. Bien sûr, comme l’énergie solaire captée est transformée en électricité, elle peut être stockée directement dans la batterie du véhicule. Cela donne à l’automobiliste la possibilité de bénéficier d’une autonomie accrue sans dépendre exclusivement des bornes de recharge.

Une vision futuriste de la mobilité

Pour Markus Schäfer, membre du conseil d’administration du groupe Mercedes-Benz, la Vision Iconic représente une vitrine des ambitions de la marque pour l’avenir. « Ce prototype incarne notre vision de la mobilité de demain », a-t-il déclaré. « Grâce à des innovations révolutionnaires telles que l’informatique neuromorphique, la direction assistée électrique, la peinture solaire et la conduite hautement automatisée de niveau 4, ainsi qu’à une technologie de pointe, nous établissons de nouvelles normes pour l’ère électrique et numérique. »

Comme vous l'aurez compris, la Vision Iconic ne se contente pas de séduire l'univers automobile avec son revêtement solaire à nanoparticules. Elle embarque d'autres innovations aussi intéressantes les unes que les autres. Plus d'infos : emercedesbenz.com.