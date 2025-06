MGM, un mini moteur de vélo électrique très performant, à engrenages magnétiques

Fondée en 1997, Star Union est un fabricant chinois de composants pour bicyclettes. Son catalogue comprend notamment une large variété de systèmes de freins à disque et de packs d’alimentation. Avec l’avènement du vélo électrique, il est clair qu’elle ambitionne d’exploiter ce marché en pleine expansion. L’entreprise propose notamment des moteurs et des écrans qui équipent déjà un certain nombre de VAE. Pour élargir son offre, elle a développé un nouveau produit baptisé Magnetic Gear Motor. Il s’agit d’un moteur qui pourrait bien établir une nouvelle norme dans l’univers des vélos électriques. Contrairement aux blocs classiques qui mettent en œuvre des engrenages pour transmettre les mouvements de rotation, ce modèle pour le moins innovant utilise des aimants.

Un moteur avancé

Le MGM est le fruit de nombreuses années de recherche et développement menés par l’équipe de Star Union elle-même. Avant de déboucher sur la version finale du moteur, la société affirme avoir travaillé sur des centaines de conceptions et de simulations. Ce moteur de nouvelle génération est conçu pour être installé dans le boitier de pédalier, ce qui a pour effet d’abaisser le centre de gravité du VAE. Son principal atout réside dans le fait qu’il utilise des engrenages magnétiques pour fonctionner. Cette conception réduit les pertes et assure un fonctionnement silencieux.

Une efficacité élevée

« La diminution des pertes énergétiques liées au frottement permet d’exploiter plus efficacement la puissance de la batterie, optimisant ainsi le couple transmis à la roue […] Les cyclistes peuvent s’attendre à une meilleure autonomie et à une puissance constante et fiable », a expliqué le patron de Star Union, Zhi Pan. Concrètement, les engrenages magnétiques du Magnetic Gear Motor servent à transmettre le couple au moyen d’un accouplement magnétique. Cela élimine le contact physique entre les pièces. Selon le fabricant chinois, cette technique permet d’atteindre un rendement maximal de 90 %. À titre de comparaison, les moteurs à engrenages classiques ont une efficacité énergétique située entre 80 et 85 %.

Qu’en est-il des caractéristiques techniques ?

Le MGM s’annonce donc non seulement efficace, mais aussi compact et léger. Son fonctionnement discret en fait une solution pratique pour équiper les vélos utilisés au quotidien. En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le boitier extérieur du moteur magnétique mesure 12 × 10 × 9 cm. Son poids est de seulement 2,3 kg. Le produit développe un couple maximal de 80 Nm et possède une puissance nominale de 250 watts.

La puissance crête, elle, est de 580 watts. Les premiers vélos électriques à bénéficier du Magnetic Gear Motor devraient débarquer sur le marché plus tard cette année. Plus d’infos : star-union.net. Ce moteur de vélo électrique nouvelle génération vous intéresse-t-il ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .