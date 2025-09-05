Mi-Mo, un incroyable robot (IA) qui se déplace, parle et écoute, inspiré de la lampe Pixar

Je l’avoue, je suis fascinée par l’intelligence artificielle. Cette capacité à comprendre, anticiper, s’adapter… c’est bluffant ! J’adore m’en servir quand je cherche une info bien précise ou que j’ai besoin d’un coup de main numérique. Mais, là, j’ai un peu hésité entre l’émerveillement et le frisson : Mi-Mo, une « lampe » animée montée sur six pattes, dévoilée lors du CES 2025 m’a laissée bouche bée. Oui, elle bouge, elle parle, elle vous regarde… et c’est à la fois génial et légèrement flippant ! Je vous présente ce drôle de robot japonais, à mi-chemin entre Pixar et Black Mirror. Que vous l’aimiez ou la détestiez, elle ne vous laissera pas indifférent, c’est certain ! Présentation.

Mi-Mo, qu’est-ce que c’est exactement ?

Si vous avez toujours rêvé qu’un objet de votre bureau prenne vie pour vous répondre et hocher la tête, Mi-Mo est peut-être fait pour vous. Ce robot, conçu par la société japonaise Jizai Inc., ressemble à une lampe animée montée sur six pattes métalliques, recouvertes de bois véritable. Mais, derrière son design poétique se cache une véritable plateforme d’intelligence artificielle, pensée pour les développeurs comme pour les particuliers curieux. À l’heure actuelle, Mi-Mo coûte environ 3 500 $ (env. 3000 €) pour sa version de table.

C’est un prototype, mais il parle, bouge, reconnaît son environnement et peut tenir une conversation simple avec un enfant… ou un adulte en quête de compagnie. Son but ? Devenir un assistant domestique polyvalent, capable à terme d’aider dans des hôpitaux, des bureaux ou des foyers, tout en étant entièrement personnalisable grâce à un kit développeur fourni avec l’appareil. Et, pour les plus motivés (et fortunés), une version grandeur nature est déjà dans les cartons… pour approximativement 30 000 $ (env. 25775 €). Présentation.

Une interaction fluide et presque vivante

Mi-Mo n’est pas seulement une jolie démonstration technologique. Ce robot embarque des capteurs audio, visuels et de mouvement pour s’adapter à son environnement, reconnaître les voix et réagir de façon fluide aux interactions humaines. Il ne se contente pas d’exécuter une commande : il la comprend, l’interprète, et peut y répondre avec une certaine « personnalité ». On n’est pas encore à la réplique d’un être humain. Cependant, l’idée est là : créer un lien émotionnel et naturel entre l’homme et la machine. Et, le plus surprenant, c’est que ça fonctionne ! Lors de sa présentation dans l’Eureka Park du CES, les visiteurs ont été bluffés par ses mouvements souples, sa manière de hocher la tête, ou même de tourner doucement sa « lampe » pour capter l’attention. Avec son look inspiré du logo Pixar, il semble tout droit sorti d’un film d’animation, mais en version bien réelle. Et même si ses bras sont encore à l’étude, l’idée d’un robot à six pattes au look amical fait déjà fureur auprès des passionnés de tech.

Un futur compagnon de vie… ou de travail ?

Mi-Mo est encore un prototype, mais il incarne déjà une vision de l’intelligence artificielle, plus sociale, plus interactive, plus personnalisable. Il ne s’agit pas simplement d’un gadget qui vous lit la météo ou vous rappelle vos rendez-vous, mais d’un objet vivant, capable de créer une connexion affective grâce à des mouvements naturels, une voix humaine et une vraie réactivité. Pour l’instant, ce petit bijou est surtout un terrain de jeu pour développeurs. Cependant, Jizai Inc. espère bientôt toucher le grand public, en particulier les professionnels de santé, les familles ou les curieux qui souhaitent apprivoiser l’IA de manière ludique.

Et si, demain, notre lampe de bureau devenait aussi notre confident, notre messager, voire notre collègue ? Étrange ou fascinant, selon vous ? Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : jizai.ai, en japonais, pensez au traducteur. Et vous, laisseriez-vous un petit robot bavard à six pattes prendre place sur votre table de salon ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !