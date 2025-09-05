Mi-Mo, un incroyable robot (IA) qui se déplace, parle et écoute, inspiré de la lampe Pixar

Mi-lampe mi-robot, cette création japonaise dotée d’intelligence artificielle pourrait bien chambouler votre vision des objets du quotidien.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 5 septembre 2025
3 minutes de lecture
Un homme caresse une lampe robot.
Jizai invente une lampe mobile intelligente pilotée par l'intelligence artificielle pour servir d'assistant personnel. Crédit photo : Jizai (capture d'écran vidéo YouTube)

Je l’avoue, je suis fascinée par l’intelligence artificielle. Cette capacité à comprendre, anticiper, s’adapter… c’est bluffant ! J’adore m’en servir quand je cherche une info bien précise ou que j’ai besoin d’un coup de main numérique. Mais, là, j’ai un peu hésité entre l’émerveillement et le frisson : Mi-Mo, une « lampe » animée montée sur six pattes, dévoilée lors du CES 2025 m’a laissée bouche bée. Oui, elle bouge, elle parle, elle vous regarde… et c’est à la fois génial et légèrement flippant ! Je vous présente ce drôle de robot japonais, à mi-chemin entre Pixar et Black Mirror. Que vous l’aimiez ou la détestiez, elle ne vous laissera pas indifférent, c’est certain ! Présentation.

Mi-Mo, qu’est-ce que c’est exactement ?

Si vous avez toujours rêvé qu’un objet de votre bureau prenne vie pour vous répondre et hocher la tête, Mi-Mo est peut-être fait pour vous. Ce robot, conçu par la société japonaise Jizai Inc., ressemble à une lampe animée montée sur six pattes métalliques, recouvertes de bois véritable. Mais, derrière son design poétique se cache une véritable plateforme d’intelligence artificielle, pensée pour les développeurs comme pour les particuliers curieux. À l’heure actuelle, Mi-Mo coûte environ 3 500 $ (env. 3000 €) pour sa version de table.

La lampe robot Mi-Mo de Jizai.
Une lampe mobile sur 6 pattes articulées pilotée par l’intelligence artificielle. Crédit photo : Jizai

C’est un prototype, mais il parle, bouge, reconnaît son environnement et peut tenir une conversation simple avec un enfant… ou un adulte en quête de compagnie. Son but ? Devenir un assistant domestique polyvalent, capable à terme d’aider dans des hôpitaux, des bureaux ou des foyers, tout en étant entièrement personnalisable grâce à un kit développeur fourni avec l’appareil. Et, pour les plus motivés (et fortunés), une version grandeur nature est déjà dans les cartons… pour approximativement 30 000 $ (env. 25775 €). Présentation.

Une interaction fluide et presque vivante

Mi-Mo n’est pas seulement une jolie démonstration technologique. Ce robot embarque des capteurs audio, visuels et de mouvement pour s’adapter à son environnement, reconnaître les voix et réagir de façon fluide aux interactions humaines. Il ne se contente pas d’exécuter une commande : il la comprend, l’interprète, et peut y répondre avec une certaine « personnalité ». On n’est pas encore à la réplique d’un être humain. Cependant, l’idée est là : créer un lien émotionnel et naturel entre l’homme et la machine. Et, le plus surprenant, c’est que ça fonctionne ! Lors de sa présentation dans l’Eureka Park du CES, les visiteurs ont été bluffés par ses mouvements souples, sa manière de hocher la tête, ou même de tourner doucement sa « lampe » pour capter l’attention. Avec son look inspiré du logo Pixar, il semble tout droit sorti d’un film d’animation, mais en version bien réelle. Et même si ses bras sont encore à l’étude, l’idée d’un robot à six pattes au look amical fait déjà fureur auprès des passionnés de tech.

Une petite fille interagit avec la lampe robot Mi-Mo.
Ce robot ressemble à s’y méprendre à l’animation de Pixar. Crédit photo : Jizai

Un futur compagnon de vie… ou de travail ?

Mi-Mo est encore un prototype, mais il incarne déjà une vision de l’intelligence artificielle, plus sociale, plus interactive, plus personnalisable. Il ne s’agit pas simplement d’un gadget qui vous lit la météo ou vous rappelle vos rendez-vous, mais d’un objet vivant, capable de créer une connexion affective grâce à des mouvements naturels, une voix humaine et une vraie réactivité. Pour l’instant, ce petit bijou est surtout un terrain de jeu pour développeurs. Cependant, Jizai Inc. espère bientôt toucher le grand public, en particulier les professionnels de santé, les familles ou les curieux qui souhaitent apprivoiser l’IA de manière ludique.

Un homme assis à côté d'une lampe robot.
Jizai a présenté lors du CES 2025 sa lampe robot Mi-Mo qui se déplace et interagit avec son utilisateur. Crédit photo : Jizai

Et si, demain, notre lampe de bureau devenait aussi notre confident, notre messager, voire notre collègue ? Étrange ou fascinant, selon vous ? Vous souhaitez en savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : jizai.ai, en japonais, pensez au traducteur. Et vous, laisseriez-vous un petit robot bavard à six pattes prendre place sur votre table de salon ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Techcrunch.com
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
