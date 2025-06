Morii Outdoor dévoile un allume-feu de barbecue composé de marc de café

Le café, c’est mon carburant quotidien, mais grâce à Morii Outdoor, ma boisson préférée pourrait devenir un allume-feu naturel ! Des allume-feux avec du marc de café ? Nous vous en avons souvent parlé, dans cet article, ou bien dans celui-ci, par exemple. La jeune marque américaine a décidé, elle, d’utiliser non pas le marc, mais les pellicules de torréfaction pour en faire son produit phare baptisé le Coffee Campfire Starter. Il se présente sous la forme d’un petit bloc prêt à brûler, conçu à partir de résidus de torréfaction de café et de cire d’abeille. Parfait pour les campeurs, la boîte de 8 carrés est proposée aux alentours de 10 €, et coche toutes les cases écolos : pratique, propre, sans odeur chimique. Le petit bonus sympathique : ça sent bon le café grillé quand ça brûle ! Un doux parfum qui change de la traditionnelle chaussette brûlée au fond du barbecue. Découverte.

Un feu de camp écolo, aromatique… et presque gourmand

Vous avez déjà goûté une saucisse au goût de charbon de bois chimique ? Moi, oui. Et depuis, j’évite soigneusement tout ce qui contient paraffine, allume-feu chimique ou carburant suspect, j’utilise du charbon de bois, mais bio. C’est là que le Coffee Campfire Starter entre en scène. Conçu à partir des pellicules de grains de café rejetées lors de la torréfaction, ce produit évite les déchets et se transforme en allumette naturelle, sans ajout toxique.

Morii Outdoor a eu la bonne idée de mélanger ces résidus à de la cire d’abeille, pour une combustion stable, propre et longue : jusqu’à 10 minutes par carré. Suffisant pour enflammer du petit bois, même quand la météo est capricieuse. Le tout est conditionné dans une boîte métallique étanche, légère et réutilisable, parfaite pour le sac à dos ou la caisse de camping.

Coffee Campfire Vs autres méthodes, quelles différences ?

Solution d’allumage Composants Odeur lors de la combustion Durée de flamme Écoresponsable ? Prix approximatif Morii Coffee Firestarter Résidus de café + cire d’abeille Café grillé (miam !) 10 min Oui 10 € / 8 unités Allume-feu paraffine Produits pétroliers Chimique et désagréable 8-12 min Non 5 € / boîte Lint + carton (DIY) Déchets ménagers Variable (souvent étrange) 4-7 min Oui Gratuit Briquet + bois vert Mauvais combo Fumée, frustration Très faible Non Inestimable (en nerfs)

Une solution circulaire pour les amateurs d’extérieur… et de bon café

Ce qui rend ce produit encore plus séduisant, c’est son approche circulaire. On parle souvent d’économie durable, de réduction des déchets, de gestes quotidiens pour la planète… Eh bien là, c’est un excellent exemple de valorisation intelligente d’un déchet invisible : les pellicules de torréfaction. Ces résidus, souvent jetés avant même que les grains arrivent dans votre tasse, trouvent ici une seconde vie utile, pratique et respectueuse de l’environnement. Et, au-delà de l’écologie, il y a le plaisir d’allumer un feu qui sent bon, qui ne pollue pas et qui ne salit pas.

Que ce soit pour un barbecue dans le jardin, un bivouac en forêt ou un petit feu de camp au fond du sac à dos, ces petits carrés sont une alternative élégante et futée aux méthodes classiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel : moriioutdoor.com. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre vieux briquet contre un feu de camp qui sent le café fraîchement torréfié ? Moi, j’achète ! Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .