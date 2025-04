Morphée, l’invention d’une bouée GPS qui veille sur les ancres… et les marins

Chaque année, les tempêtes gagnent en intensité. Rafales soudaines, vagues violentes, ancrages arrachés… Les événements climatiques extrêmes deviennent monnaie courante, et les conséquences sont souvent dramatiques pour les bateaux au mouillage. Je pense encore à ces images des Baléares balayées par des vents à plus de 100 km/h, en septembre dernier : des dizaines de bateaux échoués, emportés par des ancres qui n’ont pas tenu. Bien entendu, ce désagrément touche un public restreint, car tout le monde ne possède pas un bateau, mais il est important d’innover aussi dans ce domaine. Et, justement, une solution française, née sur les flots, pourrait bien transformer notre manière d’aborder le mouillage. Son nom ? Morphée, une bouée connectée pas comme les autres, pensée pour protéger les marins, les bateaux… et les fonds marins. Découverte.

L’invention de la bouée Morphée née d’un moment d’inconfort

Comme souvent, les meilleures idées naissent d’un moment d’inconfort ou de panique. En juillet 2021, deux jeunes ingénieurs, Louis Bridlance et Émile Raison, alors étudiants à l’École Centrale de Marseille, jettent l’ancre au large de l’Italie. Le calme initial laisse place à un vent menaçant, et l’inquiétude s’installe. Va-t-on dériver ? L’ancre tiendra-t-elle jusqu’au matin ? Résultat : une nuit blanche à surveiller le GPS et à espérer que rien ne bouge. Le lendemain, l’idée germe : il faudrait un système capable de détecter immédiatement le dérapage d’une ancre, et surtout d’alerter le navigateur en temps réel. Quelques croquis, beaucoup de café et 18 mois de R&D plus tard, Morphée voit le jour.

Morphée, qu’est-ce que c’est exactement ?

Je vais essayer de vous expliquer simplement ce qu’est Morphée, un joli nom pour annoncer la sérénité qu’elle rend aux plaisanciers ! Concrètement, c’est une bouée connectée qui se fixe à l’ancre, et non au bateau. C’est là toute la subtilité de l’invention. Là où les alarmes traditionnelles s’établissent sur la position du navire, Morphée s’intéresse directement à la source du problème : l’ancre. Résultat ? Une détection ultra-précise des dérapages, avec une marge d’erreur de seulement 4 mètres. La version Morphée Essential propose une alerte sonore et lumineuse à bord dès que l’ancre glisse de manière anormale.

Et, pour ceux qui quittent leur bateau au mouillage, il existe Morphée Remote, qui envoie une notification immédiate sur smartphone en cas de problème. Grâce à elle, on peut aller boire un verre à terre ou se balader tranquille, sans stress. Petit plus : la bouée fonctionne à l’énergie solaire. Deux heures de soleil suffisent à la recharger pour une semaine entière d’autonomie. Et, comme elle est conçue à partir de plastiques recyclés, elle limite aussi son impact environnemental.

Un outil malin, utile… et écoresponsable

Ce que j’admire le plus dans cette invention, c’est qu’elle ne se contente pas de protéger les bateaux : elle prend aussi soin de la mer. Chaque année, des hectares d’herbiers de posidonie (essentiels à la biodiversité marine) sont détruits par des ancres qui traînent. En réagissant dès les premiers signes de dérapage, Morphée évite ces dégâts. Et, ce n’est pas tout. Grâce à sa fonction de bouée d’orin, Morphée peut aussi faciliter le dégagement des ancres coincées. Plus besoin de forcer, ni de tirer au hasard : avec son cordage ultra-résistant (jusqu’à 750 kg), elle permet de récupérer une ancre bloquée sans effort et sans abîmer le fond marin.

Testée en conditions réelles, la bouée décroche plusieurs prix (notamment une 3ᵉ place au concours national Les Entrep’, et une 2ᵉ au Strat’Up Challenge à Seattle), avant d’être mise sur le marché. Et vous ? Que pensez-vous de cette invention ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Pour suivre les actualités de Mooring Solution et découvrir Morphée en images, rendez-vous sur :