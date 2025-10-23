Moulinex Cookeo Infinity, le meilleur concurrent et une vraie alternative au Thermomix TM7

Ah, le Cookeo de Moulinex ! Je le possède depuis quelques années, et je ne sais plus cuisiner sans lui certains plats ! C’est un compagnon de cuisine considéré comme un multicuiseur. Il a largement su s’imposer dans nos foyers depuis 2012, avec son petit bruit caractéristique et ses recettes pas à pas qui sentent bon la cuisine maison. Depuis quelques mois, un nouveau modèle a vu le jour, le Moulinex Cookeo Infinity Airfryer CE972X, le plus abouti de la gamme, vendu à partir de 399,99 €*, ou 449,99 € dans sa version premium avec pale intégrée. Une belle évolution pour un appareil déjà culte. D’ailleurs, le Cookeo Infinity ne se contente pas de mijoter des plats : il frit, dore, rissole, cuit à la vapeur, et se connecte même à l’application My Moulinex. Cela ne vous rappelle rien ? Le Thermomix TM7, non ? Avec une énorme différence, il est trois fois moins cher ! Alors va-t-il supplanter TM7 dans nos cuisines ? Ce n’est pas impossible, je vous explique tout immédiatement.

Un design repensé et des fonctionnalités dignes d’un chef

Moulinex ne s’est pas contenté d’ajouter un mode de cuisson : le design a aussi été revisité. Le Cookeo Infinity affiche un style plus moderne et une cuve de 6,5 litres, parfaite pour les repas en famille ou les grandes tablées entre amis. Si comme moi, vous prévoyez de manger en tête-à-tête et que vous vous retrouvez à huit autour de la table après l’apéro, il est indispensable ! Mais, la vraie innovation, c’est la pale de mélange intégrée au fond de la cuve, qui évite que vos plats n’accrochent et assure une cuisson homogène. Pratique pour les risottos ou les sauces longues à mijoter.

Et, pour ne rien gâcher, le mode air fryer intégré permet de réaliser des frites dorées et croustillantes sans une goutte d’huile. Adieu les accessoires encombrants : ici, tout est inclus dans le couvercle ! Je dois l’avouer, j’ai un petit faible pour ses soupes maison : on met les légumes, on lance le programme, et hop ! En vingt minutes, la cuisine embaume et la soupe est veloutée à souhait. Pour ceux qui doutent encore de son potentiel, je vous invite à découvrir le test complet du Cookeo Infinity sur NeozOne, vous verrez que ce petit bijou a plus d’un tour dans sa cuve.

Ce qu’il faut retenir du Moulinex Cookeo Infinity

Caractéristiques Détails Prix 399,99 € (sans pale) / 449,99 € (avec pale) Capacité 6,5 l : idéal pour 6 personnes Fonctions 20 modes : cuisson sous pression, vapeur, mijotage, air fryer, etc. Connectivité Wi-Fi et appli My Moulinex Écran Non tactile mais clair et intuitif Poids 6,5 kg (un peu costaud à déplacer) Nettoyage Cuve antiadhésive compatible lave-vaisselle Bonus Pâle mélangeuse automatique, air fryer intégré

Une vraie alternative au Thermomix TM7 ?

Soyons honnêtes : le Thermomix TM7 reste la référence du robot cuiseur multifonction, mais à plus de 1500 €, l’investissement peut refroidir les ardeurs. Le Cookeo Infinity, lui, mise sur un rapport qualité-prix imbattable : il ne coupe pas, ne mixe pas, mais il cuit mieux que beaucoup grâce à sa pression, sa vapeur et sa fonction air fryer. C’est un appareil de cuisson intelligente, pas un robot de préparation et c’est là toute sa force. Pas besoin de chercher un adaptateur ou un bol spécial pour chaque recette : tout se gère depuis le panneau principal. En prime, l’application My Moulinex vous guide avec des milliers de recettes partagées par la communauté. Le petit bémol ? Son poids, un peu imposant, et l’absence d’écran tactile. Mais, une fois installé, il ne bouge plus… et devient vite le chef discret mais indispensable de la maison.

Et, si le Cookeo Infinity était le compromis parfait ?

Pour ma part, entre mon amour des soupes maison et les frites croustillantes du dimanche, je ne changerais mon Cookeo pour rien au monde. Il chauffe vite, ne râle jamais, et s’occupe même de remuer pour moi ! C’est une machine bien pensée, aussi intuitive qu’un assistant culinaire haut de gamme, mais à un tarif raisonnable. Alors, et vous ? Seriez-vous prêt à troquer votre Thermomix TM7 contre ce Cookeo Infinity aussi malin que pratique ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !