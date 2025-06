Moxo, un triporteur électrique pour les Ehpad, qui fait rimer autonomie avec solidarité

Selon l’INSERM, en 2019, plus de 500 000 personnes vivaient en Ehpad, un chiffre, qui, avec le vieillissement de la population française, augmente chaque année. Les maisons de retraite sont souvent confrontées à des résidents en perte d’autonomie, nécessitant du personnel qualifié pour les mobiliser et conserver leurs libertés de mouvement ! Et, si un simple triporteur électrique pouvait transformer la vie en Ehpad ? C’est le pari réussi de Moxo, une marque française créée par Victor Thoonsen, ancien champion handisport, et développée à Châteauroux. Son dernier bijou, un vélo triporteur à assistance électrique, vient d’être offert aux résidents de l’Ehpad Laurence de la Pierre à Condé-en-Normandie (Calvados). Découverte de cette invention française absolument géniale !

Une invention née du sport… et de la solidarité

L’histoire de Moxo, c’est avant tout celle d’une famille : celle de Jacky Thoonsen, passionné de moto-cross et chef d’entreprise, et de son fils Victor, frappé par un AVC à seulement neuf ans. De cette épreuve, ils tireront une conviction : le handicap ne doit pas être un frein, mais une motivation à créer des solutions techniques adaptées. Résultat : une gamme de vélos électriques, dont le fameux triporteur solidaire, qui allie confort, maniabilité et accessibilité. Et, ce n’est pas qu’un vélo à trois roues amélioré ! Ce triporteur est pensé pour transporter des personnes à mobilité réduite, en toute sécurité. Il procure un vrai moment de liberté aux résidents… et un coup de pédale bienvenu pour les accompagnants, qu’ils soient aides-soignants ou membres de la famille. Comme l’explique Catherine Dubroca-Morin, coordinatrice de la vie sociale de l’établissement dans une interview à Actu.fr : « on s’est dit pourquoi ne pas promener les résidents pour avoir d’autres sensations que le fauteuil roulant » ?

Quand l’innovation rencontre l’humain

Ce projet n’aurait pas vu le jour sans le soutien de la Fondation des Hôpitaux, du Rotary club de Flers-Condé et de Verden-Aller, et même… d’une course de canards en plastique (oui, vraiment !). Une initiative à la fois poétique, ludique et concrète, qui permet aux résidents de prendre l’air, de sortir de l’enceinte de l’Ehpad et de retrouver une sensation de mouvement souvent oubliée. Et, ce n’est qu’un début : l’équipe de l’Ehpad espère bientôt s’entourer de cyclistes bénévoles pour accompagner les sorties.

Ce qu’il faut retenir sur le triporteur Moxo

Avant de filer sur la route ou dans le parc de l’Ehpad, voici l’essentiel à connaître sur cette belle invention made in France :

Triporteur à assistance électrique : il ne demande pas des mollets de coureur du Tour de France.

Conçu pour transporter une personne âgée ou à mobilité réduite : sécurité et confort au rendez-vous.

: sécurité et confort au rendez-vous. Fabriqué à Châteauroux (36) : un vrai produit local et fier de l’être.

Né d’une histoire familiale et solidaire : après l’AVC de son fils, Jacky Thoonsen a voulu changer les choses.

Pensé pour l’usage en Ehpad ou en ville : avec accompagnant, pour partager une balade ou une mission.

Porté par la marque Moxo : un clin d’œil au vélo, au moto-cross… et à la mobilité pour tous.

Déjà adopté par des établissements et soutenu par des partenaires engagés : Rotary, Fondation des Hôpitaux…

Écologique, silencieux et non polluant : on roule propre, on respire mieux.

Une invention locale, aux ambitions bien plus larges

Si Moxo commence son aventure dans les jardins d’un Ehpad normand, l’idée ne demande qu’à se développer. Avec l’explosion des besoins en mobilité douce, notamment pour les seniors et les personnes en situation de handicap, ce type de solution pourrait bien devenir un standard dans les années à venir. D’autant que ces triporteurs sont fabriqués en France, personnalisables et pensés pour résister au quotidien. Moxo propose d’ailleurs aussi une gamme utilitaire pour les professionnels, déjà testée par des enseignes comme Carrefour, Intermarché ou Decathlon.

Et, pour les établissements médico-sociaux, c’est un outil qui change la donne : moins d’isolement, plus d’autonomie, et de vrais moments de complicité à partager. Ce n’est pas un gadget : c’est un véhicule social et solidaire. En savoir plus, rendez-vous sur le site officiel du constructeur : moxobike.fr. Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !