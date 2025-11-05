Mube, une colonne végétalisée prête à poser pour la renaturation des villes

Et, si les villes pouvaient respirer de nouveau, sans qu’on casse tout le bitume ? Cette question, nous nous la sommes posée le mois dernier, en cherchant une solution pour végétaliser la cour d’une école, sans casser l’existant ! Sur la toile, je suis tombée sur Mube et je me dis que l’idée est absolument géniale ! La start-up francilienne propose en effet des colonnes végétalisées autonomes et apporte une solution aussi ingénieuse qu’esthétique pour réintroduire la nature au cœur de nos villes et de nos villages. Le petit plus qui en dit long sur l’intelligence de ce concept ? Mube est lauréate du concours d’innovation Tech for Future 2025, lancé chaque année par la Région Île-de-France et soutenu par La Tribune. Mube est un concentré de technologie verte prêt à transformer nos rues en mini-forêts urbaines. Aussi intriguée qu’intéressée, j’ai cherché à en savoir davantage ! Voici les détails de cette solution innovante, écologique et économique. Découverte.

Une innovation française pour redonner de la place au vivant

Une colonne végétalisée Mube, c’est une structure verticale, autonome et connectée, qui permet de ramener la biodiversité là où planter un arbre est impossible. Haute de 6 à 10 mètres, elle ne nécessite qu’une base équivalente à un lampadaire. Chaque colonne équivaut à 15 m² de végétation, absorbe jusqu’à 50 kg de CO₂ par an, et reste verdoyante toute l’année grâce à un substrat spécifique à haute rétention d’eau. Sur le plan technique, c’est bluffant : un système d’irrigation breveté, pilotable à distance, optimise chaque goutte d’eau et promet jusqu’à 70 % d’économie par rapport à une surface horizontale classique. Et, ce n’est pas tout : elle peut intégrer une antenne télécom, un relais Wi-Fi ou même un éclairage urbain. En somme, un arbre 2.0 qui parle à la fois à la nature et à la smart city. Le site officiel de Mube détaille tout cela avec précision, mais ce qui m’a surtout séduite, c’est l’aspect prêt à poser : pas besoin de creuser des tranchées ou d’attendre dix ans qu’un arbre prenne racine. Une fondation comparable à celle d’un lampadaire, et la colonne est prête à pousser. J’adore l’idée !

Mube : la colonne végétale française qui fait respirer les villes

Dans ma commune, nous envisageons justement de végétaliser la cour de l’école, aujourd’hui dominée par le béton et le bitume. Le problème ? « Casser le sol » pour planter des arbres coûte une petite fortune. Alors, quand j’ai découvert Mube, je me suis dit que c’était peut-être la solution élégante et durable qu’il nous fallait : facile à installer, peu gourmande en eau et esthétiquement réussie. J’aime aussi l’idée d’en installer plusieurs dans les zones très ensoleillées de la ville. Ces colonnes végétales deviendraient de petits refuges pour la biodiversité : abeilles, oiseaux, insectes pollinisateurs… tout ce petit monde pourrait y trouver de quoi butiner ou s’abriter. Et, engagée dans la cause animale, j’aime les abeilles (même si elles peuvent aussi me faire peur), et je trouve ça génial. D’ailleurs, certaines villes ont déjà franchi le pas : nous vous en parlions dans cet article : elles végétalisent leurs abribus pour faire revenir les pollinisateurs.

Ce que Mube apporte concrètement

Atout Bénéfice 15 m² de végétation sur moins d’1 m² au sol Idéal pour zones urbaines denses Jusqu’à 70 % d’économie d’eau Système d’irrigation breveté et pilotable 50 kg de CO₂ absorbés/an Réduction mesurable de la pollution Biodiversité renforcée Plantes mellifères et persistantes toute l’année Intégration smart city Antenne, Wi-Fi, éclairage, caméra

Une nature urbaine enfin accessible à tous

La végétalisation urbaine n’est plus un luxe : c’est une nécessité. L’ADEME rappelle qu’elle contribue à rafraîchir les villes, à absorber le CO₂ et à restaurer la biodiversité locale. C’est d’ailleurs l’un des axes forts du Plan Nature en Ville porté par le ministère de la Transition écologique. Mube incarne parfaitement cette transition : une innovation à la croisée de l’écologie et de la technologie, conçue pour être efficace sans être intrusive. En alliant design, performance environnementale et intelligence connectée, la colonne verte de Romain Bourdais pourrait bien devenir une référence pour les villes de demain.

Et, si, au lieu de planter des arbres impossibles, nous faisions pousser la nature autrement ? En savoir davantage sur le concept ? Rendez-vous sur le site officiel de Mube. Alors, seriez-vous prêts à faire pousser des forêts verticales dans vos rues ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !