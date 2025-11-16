Mudra Link, un bracelet neuronal pour dire adieu à la souris, aux télécommandes et manettes de jeu

Le CES 2026 débutera le 6 janvier prochain, il sera de nouveau le rendez-vous mondial des innovations toutes plus technologiques les unes que les autres ! Lors de la dernière édition, une invention m’avait échappé, et pourtant elle pourrait peut-être améliorer mon quotidien ! Mes journées sont toutes calquées de la même manière : je ne compte plus les heures passées à cliquer, scroller et déplacer mon curseur avec ma souris pourtant « ergonomique ». Résultat : une tendinite au coude bien installée, souvenir tenace de mes longues journées devant l’écran. Alors, quand j’ai découvert le Mudra Link, je me suis dit : « et si ce petit bracelet neuronal me permettait enfin de reposer mon bras ?» Conçu par l’entreprise israélienne Wearable Devices Ltd., ce bijou technologique présenté au CES 2025 transforme littéralement vos gestes nerveux en actions numériques.

Vendu 199 $ (environ 185 €), il se fixe au poignet et capte les signaux électriques de vos nerfs pour contrôler ordinateurs, téléviseurs ou casques AR sans lever le petit doigt (ou presque). Compatible avec Windows, macOS, Android, iPadOS et ChromeOS, il repose sur la technologie Bluetooth Low Energy. Pour les curieux, la fiche complète est disponible sur le site officiel de Mudra Band et croyez-moi, cela donne envie de ranger la souris au placard. On le découvre ensemble ?

Mudra Link : qu’est-ce que c’est exactement ?

Sous ses airs de bracelet connecté, le Mudra Link est en réalité une interface neuronale non invasive, déjà récompensée par la Consumer Technology Association. À l’intérieur : trois capteurs SNC (Surface Nerve Conductance), un accéléromètre, un gyroscope six axes et des électrodes en acier inoxydable qui enregistrent vos signaux musculaires et nerveux. Résultat : il « écoute » littéralement vos nerfs. Quand votre cerveau dit à votre main de cliquer ou de pincer, le bracelet le détecte avant même que le geste soit visible. Il traduit ensuite cette intention en commande Bluetooth. Avec ses 36 g, sa sangle en nylon et ses deux jours d’autonomie, il allie légèreté et confort. Il est même résistant à l’eau (IP56). Autant dire qu’il s’agit d’un accessoire taillé pour les longues journées de travail ou les séances d’essais futuristes à la maison.

Comment fonctionne ce bracelet neuronal ?

Le Mudra Link s’appuie sur un principe simple : nos nerfs émettent des micro-signaux électriques à chaque mouvement. En les captant grâce à ses capteurs SNC, le bracelet peut contrôler un curseur, ouvrir un menu ou faire défiler une page, uniquement par l’intention. Cette technologie, expliquée en détail dans une étude publiée dans Nature, ouvre la voie à des interactions homme-machine plus intuitives, sans contact et sans contrainte physique. Et, selon un article de Wearable Devices Ltd., cette approche pourrait un jour permettre de commander des prothèses, des lunettes connectées ou même des véhicules exclusivement par la pensée. Pour l’avoir observé dans divers articles tests, lors de démonstrations au CES, c’est bluffant : on bouge la main dans le vide, et tout répond comme par magie.

Ce qu’il y a dans la boîte

Élément Détail Appareil 1 bracelet Mudra Link Câble Câble de chargement USB-C Autonomie 2 jours – charge complète : 80 min Capteurs 3 SNC + IMU 6 axes Poids 36 g Compatibilité Windows 10/11, macOS 10.15+, Android 8+, iPadOS 14+, ChromeOS Résistance IP56 – projections d’eau Matériaux Silicium biocompatible, acier inox, sangle nylon

Quelles améliorations pour notre quotidien ?

Pour ma part, ce bracelet est une petite révolution, autant pour les geeks que pour ceux qui souffrent de troubles musculosquelettiques comme ma douleur récurrente au bras. Moins de clics, moins de tension, mais toujours la même efficacité. Et, au-delà du confort, le Mudra Link ouvre des perspectives passionnantes : il pourrait aider à la communication, comme le bracelet inventé par une fillette de 8 ans pour les enfants neurodivergents, ou à la gestion de la douleur, à l’image du bracelet Remedee Labs dont nous vous parlions précédemment.

Et, puis, avouons-le : contrôler son ordinateur d'un simple mouvement de main, sans contact, c'est un peu le Graal pour quelqu'un qui souffre du syndrome du clic frénétique, non ? Pour en savoir davantage, ou passer commande, je vous invite à découvrir le Mudra Link sur le site officiel. Et vous, seriez-vous prêt à troquer votre souris contre un bracelet qui lit vos intentions ?