Mulasana, une invention surprenante qui corrige le plus gros inconvénient de nos toilettes

Et, si la clé d’un meilleur transit se trouvait… dans la position que nous adoptons aux toilettes ? Cela peut prêter à sourire, mais c’est pourtant la conviction d’Antoine Lahorgue, praticien de shiatsu à Nantes, qui a conçu le Mulasana, un « accroupisseur suspendu » pour WC, vendu 189 € HT sur le site officiel. Fabriqué en plastique recyclé et validé par l’Ademe, ce dispositif redonne au corps une posture ancestrale : celle de l’accroupissement. Une idée étonnante, mais pas si farfelue, puisqu’elle s’appuie sur des études sérieuses concernant les troubles intestinaux qui touchent près de la moitié des Français, selon cette étude de l’IFOP. Une invention qui a d’ailleurs obtenu un financement de l’ADEME, comme l’indique cet article paru dans Ouest-France, preuve de son caractère écologique ! Présentation.

Pourquoi l’accroupissement pourrait améliorer votre santé ?

Antoine Lahorgue n’a pas inventé cette position : dans de nombreuses régions du monde, l’accroupissement est encore la norme pour aller aux toilettes. En Occident, nous avons troqué cette posture naturelle contre des cuvettes surélevées dès la fin du 19ᵉ siècle, avec à la clé… quelques inconvénients. L’inventeur explique que la position assise entrave l’ouverture du colon, favorisant ainsi la constipation, les hémorroïdes, les descentes d’organes et même certains cancers du côlon. Et, ce n’est pas tout : pour éviter tout contact avec la cuvette dans les toilettes publiques, près de 90 % des femmes adoptent une posture inconfortable, augmentant les risques de cystites et d’infections urinaires. Un vrai cercle vicieux ! Antoine Lahorgue, lui, prône un retour aux sources, « un geste aussi naturel que respirer » selon ses mots. Car oui, on évite d’en parler à table, mais les problèmes de transit concernent tout le monde !

Un projet innovant, mais encore confidentiel

Malgré une fabrication locale et des matériaux recyclés, le Mulasana peine encore à séduire les investisseurs. L’Ademe a validé son concept pour sa durabilité, néanmoins obtenir des financements s’avère compliqué. Les banques attendent que le produit fasse ses preuves, et en attendant, l’équipe a lancé un financement participatif sous forme d’investissement, avec promesse de royalties en retour. Une manière astucieuse de contourner l’obstacle tout en impliquant la communauté. Pourtant, certains établissements s’y intéressent déjà : trois écoles maternelles nantaises ont installé le dispositif, pour permettre aux enfants de conserver une position naturelle. Résultat ? Moins de constipation, plus de confort et surtout, une sensibilisation précoce aux bienfaits de cette posture. L’inventeur espère ainsi amorcer un changement en douceur, même s’il reconnaît que « la route sera longue ». Un vrai défi culturel !

Tableau comparatif : position assise VS position accroupie

Critères Position assise Position accroupie Posture du corps Colon comprimé, angle rectal fermé Colon ouvert, posture naturelle Confort aux toilettes Habitude en Occident, peu ergonomique Adaptée à la physiologie, soulage les tensions Risques pour la santé Constipation, hémorroïdes, cystites, descente d’organes Réduction des troubles intestinaux, meilleure vidange du côlon Hygiène en lieux publics Contact avec la cuvette, stress pour les femmes Moins de contact, position plus adaptée Accessibilité Installé dans tous les foyers occidentaux Demande un dispositif adapté comme Mulasana

Changer les habitudes, mais surtout les mentalités

Modifier nos postures aux toilettes, ce n’est pas qu’un détail. Pour Antoine Lahorgue, c’est même un enjeu de santé publique. Il s’appuie sur des articles scientifiques pour rappeler qu’accroupi, le corps fonctionne mieux. Moins de constipation, moins de douleurs après un accouchement, et une meilleure santé digestive. Pourtant, l’image des « toilettes à la turque » reste ancrée dans l’inconscient collectif comme un symbole d’inconfort, de saleté et de précarité. Son projet vise donc à « casser ce tabou culturel » en réhabilitant une posture pourtant bien plus adaptée à notre physiologie.

Et, il ne manque pas d'humour pour le défendre : « Je ne suis pas un extraterrestre ! » plaisante-t-il, dans cette interview accordée à Actu.fr, rappelant qu'il s'agit d'une innovation d'usage, et non d'un gadget. L'objectif ? Qu'un jour, accroupi devienne aussi banal que de s'asseoir ! Alors, prêt à essayer cette posture naturelle et retrouver un peu de légèreté aux toilettes ? En savoir plus ? Rendez-vous sur le site officiel : mulasana.com.