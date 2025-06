En France, les victimes de violences physiques ou sexuelles augmentent chaque année. En 2023, par exemple, les services de sécurité ont enregistré environ 122 600 victimes de violences sexuelles, dont 71 100 sont mineures, selon le Ministère de l’intérieur. En outre, le nombre de signalements pour « soumission chimique » a également explosé ces dernières années. En 2022, près de 2 000 plaintes ou appels ont été recensés par le centre d’addictovigilance de Paris (AP-HP) et pour plupart, dans un contexte festif (clubs, bars…). Face à cette situation alarmante, une étudiante en école de commerce à Paris, Léa Bauchet, a mis au point un porte-clés connecté anti-agression, baptisé My self key. Son objectif ? Aider les personnes en situation de danger à réagir rapidement et se protéger.

Un porte-clés équipé d’une alarme et d’un bouton d’urgence

Ce porte-clés innovant est discret, connecté, capable d’envoyer un appel, un SMS et la position de la personne en un seul geste. Il est équipé d’un bouton d’urgence qui lui permet d’alerter ses proches et de partager sa localisation. Un geste rapide qui peut tout changer, selon Léa Bauchet. Il suffit d’appuyer 3 secondes sur ce bouton et le téléphone de l’utilisatrice envoie automatiquement un appel et SMS d’urgence à ses contacts, ainsi que sa localisation. Par ailleurs, My self key est également équipé d’une alarme d’une puissance de 140 dB, soit l’équivalent du bruit d’un avion au décollage, lui permettant d’alerter, d’impressionner et de fuir rapidement. Fait intéressant, le bouton d’urgence fonctionne via Bluetooth jusqu’à 100 mètres et est dotée d’une pile longue durée.

Un QR code d’urgence et une lampe torche intégrée à disposition

Hormis l’alarme et le bouton d’urgence, My self key propose aussi une autre alternative : un QR code d’urgence. En cas de danger, il suffit de scanner ce dernier pour alerter ses proches instantanément. Les utilisatrices ont la possibilité d’enregistrer gratuitement jusqu’à 10 contacts. Pratique et discret, ce QR code est accessible avec n’importe quel téléphone. Un système de lampe torche intégré est aussi disponible pour se repérer la nuit ou pour éblouir en cas de danger. Chaque détail a été pensé pour agir vite, simplement et efficacement, indique l’étudiante en école de commerce. My Self Key est un porte-clés stylé qui peut s’accrocher facilement à n’importe quel sac à main. Il peut ainsi être transporté partout : dans un espace public, en club, en soirée ou pendant les trajets.

Une capote de verre pour éviter la soumission chimique

Une particularité de My self key est qu’il intègre une capote de verre réutilisable et lavable. Cet accessoire sert de protection discrète contre les tentatives d’intrusion de drogues dans les verres. Ce qui peut être très utile pour éviter la soumission et la vulnérabilité chimique. Constitué d’une membrane en silicone, il s’adapte aux verres classiques et est disponible en chouchou. Pour information, My self key fait actuellement l’objet d’une campagne de financement participatif sur Ulule. Léa Bauchet prévoit ultérieurement de développer de nouvelles fonctionnalités et d’offrir aux utilisatrices la possibilité de personnaliser leur porte-clés.

Pour elle, My self key est un concentré d’accessoires pour rester protégée au quotidien. « C’est une solution pour faire barrière aux agressions. Discret et efficace, il permet de se sentir en sécurité » affirme-t-elle. En savoir plus : ulule.com. Un outil de dissuasion que toutes les femmes devraient porter pour repousser d’éventuels agresseurs, qu’en pensez-vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .