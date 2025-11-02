Mynerva : une paire de chaussettes qui soulagent les douleurs chroniques des diabétiques

En France, le diabète est une maladie chronique qui touche, selon le site Ameli, plus de 4 millions de personnes. Une pathologie chronique qui, selon l’Inserm, peut entraîner de graves complications nerveuses, notamment au niveau des pieds. Mais, bonne nouvelle, une invention venue de Suisse pourrait venir au secours des patients, de manière non-invasive, simplement en glissant des chaussettes à ses pieds. En effet, la start-up suisse Mynerva vient de présenter une invention qui pourrait changer la vie de millions de personnes atteintes de diabète. Cette invention porte le nom de Leia, une paire de chaussettes intelligentes qui redonnent de la sensation et apaisent la douleur, sans aucun traitement invasif. Un vrai miracle textile né au sein de l’ETH Zurich, et porté par la chercheuse Greta Preatoni et son équipe ! Présentation.

Les chaussettes Mynerva, qu’est-ce que c’est ?

Le principe est assez simple à comprendre. Concrètement, ces chaussettes high-tech embarquent de petits capteurs de pression et des électrodes invisibles qui envoient de fines impulsions électriques pour réveiller les nerfs endormis et redonner de la sensation aux pieds. Lorsque l’on a vu un proche souffrir de cette fameuse neuropathie diabétique, on mesure à quel point une telle innovation peut redonner espoir. Marcher sans douleur… ce n’est pas un luxe, c’est une petite victoire. D’ailleurs, selon une étude publiée dans le Journal of Clinical Medicine, près de 15 % des personnes diabétiques développeront un ulcère du pied, et jusqu’à 24 % risquent une amputation sans prise en charge adaptée. C’est justement ce cercle vicieux que Mynerva veut briser avec Leia.

Comment fonctionnent-elles réellement ?

Le fonctionnement est assez simple : les capteurs de pression intégrés aux chaussettes cartographient les zones d’appui du pied pendant la marche, et le microprocesseur embarqué convertit ces données en signaux électriques doux, envoyés aux nerfs encore fonctionnels. Le tout sans aiguille, sans chirurgie, sans batterie externe. Une solution non-invasive et confortable, qui permet aux utilisateurs de ressentir de nouveau le sol sous leurs pas. Et, croyez-moi, quand on a vu de près les souffrances d’un proche diabétique avec ces douleurs lancinantes qui les empêchent parfois de simplement se lever, une telle avancée donne un vrai souffle d’espoir.

Ce qu’il faut retenir sur les chaussettes Leia

Fonction : soulager la douleur et restaurer la sensation chez les diabétiques atteints de neuropathie.

et restaurer la sensation chez les diabétiques atteints de neuropathie. Technologie : capteurs de pression, processeur IA et stimulation nerveuse ciblée.

Usage : non-invasif, sans médicament, pour un usage quotidien.

Objectif : améliorer la marche, prévenir les ulcères et redonner confiance.

Disponibilité : étude clinique prévue avant un lancement estimé en 2027.

Une nouvelle approche du diabète : de la science aux textiles

L’innovation Mynerva s’inscrit dans une vague technologique impressionnante autour du diabète. Récemment, des chercheurs ont mis au point un implant oculaire produisant de l’insuline, ou encore un implant sous-cutané réversible sans traitement immunosuppresseur. Nous vous en parlions déjà dans cet article : la recherche avance vite ! Mais ce qui rend Leia si fascinante, c’est justement son caractère non-invasif. Pas d’opération, pas d’implant, pas de recharge : juste une paire de chaussettes lavables et un peu d’électronique bien pensée. L’équipe suisse veut prouver, avec la prochaine étude à Zurich (ETH Zurich), que cette approche pourrait prévenir certaines complications graves comme les ulcères du pied ou la perte totale de sensibilité.

L’espoir à nos pieds

Greta Preatoni et son équipe ont un objectif clair : redonner aux patients diabétiques le plaisir simple de marcher sans douleur. Ces chaussettes Leia rappellent qu'un progrès n'a pas forcément besoin d'être spectaculaire pour être révolutionnaire : parfois, il suffit d'un textile, d'un peu d'IA et d'une grande idée. Et moi, qui passe mes journées à rédiger assise devant un écran, je me dis que si un jour ces chaussettes existent en version « anti-courbatures », je signe immédiatement ! Alors, seriez-vous prêt à troquer vos chaussettes classiques pour une version connectée et bienfaisante ? Pour en savoir plus, visitez le site officiel de Mynerva.