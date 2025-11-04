Native : la cabine rigide qui transforme votre voiture en mini camping-car

Imaginez : vous partez de chez vous, un vendredi soir, direction la montagne ou la côte atlantique, sans caravane à tracter ni van à acheter. C’est précisément la promesse de Native, un module rigide breveté conçu par Roofroomer, qui se fixe à la fois sur les barres de toit et sur l’attelage de votre voiture. Résultat : un mini cocon tout confort, équipé pour dormir, cuisiner et même se doucher ! D’après le site officiel de Native, la cabine pèse moins de 200 kg et ne nécessite aucune transformation du véhicule. En clair, pas de changement de carte grise, à condition de rester dans les limites de charge autorisées (65 kg sur le toit, 75 kg sur la flèche). Pour ceux qui voudraient vérifier les règles, le Service-Public rappelle qu’un véhicule modifié doit être homologué par la DREAL via une réception à titre isolé (RTI). Sur le papier, c’est un peu le rêve du campeur moderne : tout avoir, sans se ruiner. Le prix n’est pas encore officiellement communiqué, mais il devrait avoisiner celui d’un kit van complet, soit autour de 10 000 à 12 000 € selon les options. Présentation.

Dormir, cuisiner et voyager sans limites

Côté usage, Native n’a rien d’un simple coffre amélioré ! Le module se déploie pour offrir un espace nuit confortable, une mini cuisine et parfois une douche extérieure. Le fabricant promet un montage en quelques minutes seulement : on fixe la cabine sur le toit et l’attelage, on branche les connectiques, et c’est parti ! Contrairement à une caravane ou un fourgon aménagé, Native ne modifie pas le gabarit de la voiture lorsqu’elle roule. C’est donc un vrai plus pour celles et ceux qui, comme moi, aiment partir sur un coup de tête sans devoir passer par la case « camping-car 7 mètres à garer dans le jardin ». Et puis avouons-le : pouvoir transformer sa Clio, son Q3 ou son break familial en cocon de voyage, c’est tout simplement réjouissant. Les modules comme PlugVan ou miniB avaient déjà ouvert la voie, mais Native ajoute une structure rigide et aérodynamique, plus isolante que les tentes de toit classiques dont nous vous parlions dans cet article de NeozOne.

Ce qu’il faut retenir

Élément clé Détail pratique Fixation Barres de toit + attelage (brevetée) Poids max supporté 65 kg (toit) / 75 kg (flèche) Espace intérieur Couchage double + cuisine + douche optionnelle Installation En moins de 15 minutes, sans outil spécifique Homologation Non nécessaire si véhicule non modifié Prix estimé De 10 000 à 12 000 € selon configuration

Légalement, est-ce vraiment autorisé ?

Bonne question ! Selon le ministère de la Transition écologique, un véhicule devient « modifié » dès que l’on touche à sa structure ou à ses équipements permanents. Dans le cas de Native, la cabine reste amovible et ne transforme pas la voiture en « autocaravane » (catégorie VASP CARAVANE, définie par la DREAL). En résumé : tant que la cabine ne reste pas fixée en permanence, que la charge reste conforme et que l’éclairage arrière demeure visible, vous êtes dans les clous. Mais si vous envisagez de la laisser à demeure, il faudra probablement passer par une homologation RTI. Pour les amoureux de nature, c’est donc une solution parfaite pour bivouaquer sans contraintes, tout en respectant la réglementation.

Et pour moi qui rêve de partir un jour sur les routes avec mes deux chiens à l'arrière, ça fait franchement envie !