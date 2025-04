Nature’s Generator dévoile la MyGrid, une batterie domestique de 10 kW

La MyGrid 10K est un système de stockage d’énergie résidentiel composé d’un onduleur et d’une batterie lithium fer phosphate (LiFePO4). Il arbore une conception plug-and-play afin de faciliter son installation et son utilisation. Cela en fait une solution qui convient aussi bien aux propriétaires qu’aux locataires. La batterie accuse une capacité de 10,5 kWh (51,2 / 205 Ah), alors que la puissance de sortie continue de l’onduleur est de 10 kW. Ce dernier est compatible 120 V et 240 V avec une fréquence de 60 Hz. Autant dire que la MyGrid 10K peut être couplée au réseau. Elle peut ainsi s’avérer très utile en cas de panne de courant en faisant office d’alimentation de secours.

Une large possibilité d’utilisation

De plus, la compatibilité avec le réseau signifie également que le système peut être utilisé pour réduire la facture d’énergie en jouant sur les variations du prix de l’électricité. L’idée consiste à recharger la batterie quand le tarif est bas pour utiliser ensuite l’énergie stockée lorsque celui-ci est en hausse. Comme indiqué plus haut, la MyGrid 10K prend également en charge l’énergie solaire. Elle peut ainsi être couplée à des panneaux solaires. A ce sujet, le système supporte des panneaux solaires totalisant une puissance allant jusqu’à 12 kW. Deux ports photovoltaïques et un port pour l’énergie éolienne sont prévus. Il est intéressant de noter qu’un commutateur de transfert automatique est au rendez-vous pour faciliter l’intégration avec l’installation solaire existante.

Une longévité exceptionnelle

Niveau sortie, ce nouveau produit de Nature’s Generator propose quatre prises NEMA 5-20R, une prise NEMA TT-30R, une prise NEMA L14-30R et un port NEMA 14-50R. Par ailleurs, la batterie a une durée de vie de 6 000 cycles. Le système MyGrid 10K est conçu pour être déployé dans un environnement exposé à des températures allant de -10 °C à 45 °C. L’onduleur pèse 69 kg. La batterie, elle, accuse un poids de 96,6 kg. Bien sûr, la capacité de stockage et la puissance photovoltaïque sont personnalisables afin de s’adapter aux besoins de chaque client.

Prix et disponibilité

Sa conception compacte fait de la MyGrid 10K une solution de stockage énergétique idéale aussi bien pour les maisons que les appartements, voire les lieux de travail. Fait intéressant, Nature’s Generator la présente également comme un système d’alimentation adapté aux véhicules de camping. Le produit est d’ores et déjà disponible en vente au prix de 5999,99 dollars, soit environ 5 400 €.

Pour la commercialisation, la marque travaille en collaboration avec plusieurs enseignes, dont Home Depot, Lowe’s, Sam’s Club, Cabela’s, Tractor Supply, HD Supply, Menards, Amazon. Plus d’infos : naturesgenerator.com. Un tel système de stockage énergétique pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .