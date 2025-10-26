Neo, une cloche connectée pour des vaches en meilleure santé qui produisent plus de lait

Et si les cloches de nos montagnes se transformaient en capteurs intelligents dopés à l’IA ? Neo promet un troupeau plus serein et un lait de meilleure qualité.

Nathalie Kleczinski 26 octobre 2025
Des vaches avec un collier intelligent.
Innoval propose un système de suivi complet de votre élevage avec Neo. Crédit photo : Innoval

Ah les vaches, on les aime ou on les déteste, comme leur lait d’ailleurs ! En France, nous comptabilisons un cheptel de 15,7 millions de bovins en 2020 selon l’INSEE et ils produisent approximativement 23 millions de litres de lait par an d’après les Chambres d’agriculture. Nous en consommons beaucoup plus et devons, par conséquent, en importer ! L’invention que je vais vous présenter serait capable d’améliorer cette production et, par ricochet, d’augmenter le revenu des agriculteurs. Oublions un instant les prairies verdoyantes, le tintement de cloche au loin… et le lait chaud dans un bol marqué à votre prénom. Derrière ce tableau bucolique, la technologie fait aujourd’hui son entrée dans les étables. L’entreprise bretonne Innoval a mis au point Neo, un système de capteurs et d’intelligence artificielle qui remplace la traditionnelle cloche par un collier connecté. Ce bijou de technologie, destiné aux 30 000 éleveurs coopérateurs, permet un suivi en temps réel de la rumination, de la température ou encore de la consommation d’eau. Cette invention pourrait-elle changer la donne pour les éleveurs ? Décryptage.

Neo, qu’est-ce que c’est exactement ?

Selon Actu.fr, Neo permettrait d’anticiper les périodes de stress thermique et d’améliorer le rendement laitier. En Bretagne, certaines fermes pilotes ont déjà testé Neo… et les vaches semblent l’avoir adopté plus vite que prévu ! En tout cas, elles n’ont pas manifesté de gêne particulière, au contraire. Ce collier intelligent, posé autour de leur cou, surveille tout : la rumination, la température, la consommation d’eau, les périodes de chaleur et même les signes de mise bas. En clair, Neo sait tout avant tout le monde ! Toutes ces données sont envoyées directement sur une application mobile, où l’éleveur peut suivre la vie de son troupeau comme on suivrait ses 10 000 pas quotidiens. L’intelligence artificielle intégrée analyse les moindres variations et envoie une alerte dès qu’un comportement semble anormal. Résultat : plus de lait, moins de stress et une surveillance 24 h/24 sans que personne ne dorme dans l’étable. En somme, Neo, c’est un peu le coach bien-être des vaches, mais sans leur demander aucun effort !

Un troupeau de vaches curieuses.
Avec Neo vous pouvez suivre en temps réel votre élevage sur de nombreux points. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Le tintement des cloches : doux souvenir ou souffrance animale ?

Je dois l’avouer : les cloches des vaches font partie de mes plus jolis souvenirs d’enfance. Ma famille est originaire de Corrèze, et, petite, je passais mes vacances à Veix, près de Treignac. Chaque matin, les cloches de Marguerite, Blanchette et Monédière résonnaient dans la vallée. J’étais fascinée par ce tintement joyeux, même si je me demandais si cela ne leur faisait pas « mal aux oreilles ». Mon oncle, un homme du cru, me rassurait en riant : « Elles sont presque nées avec leurs cloches au cou ! ». Je me souviens aussi du lait bu directement au pis, chaud et un peu épais. J’adorais ça à l’époque, même si, aujourd’hui, je ne suis pas certaine de renouveler l’expérience sans grimacer !

La nostalgie c’est bien, mais depuis que l’animal est reconnu comme un être sensible (Article 515-14 du Code civil), des études récentes sur le bien-être animal s’interrogent : le bruit des cloches, souvent supérieur à 90 décibels, pourrait perturber les vaches. D’après une synthèse publiée par la FFRandonnée, ces sons affecteraient leur rumination, leur sommeil et leurs mouvements de tête. Autrement dit, la cloche traditionnelle, symbole pittoresque des alpages, pourrait nuire au confort de nos bovins.

Deux vaches avec des cloches.
Le temps des cloches au cou des vaches est-il révolu ? Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Ce qu’apporte Neo par rapport aux cloches traditionnelles

Critère Cloche traditionnelle Neo, collier connecté
Bruit Jusqu’à 100 décibels Silencieux
Suivi de la santé Aucun Données en temps réel (rumination, vêlage, chaleur)
Bien-être animal Risque de stress et de fatigue Surveillance et prévention 24 h/24
Aide à la décision Observation visuelle uniquement Alertes automatiques via application
Production de lait Stable Optimisée grâce à l’IA

Une révolution douce au service du bien-être animal ?

Loin de remplacer l’éleveur, Neo agit comme un assistant numérique. Selon le ministère de l’Agriculture, cette digitalisation de l’élevage s’inscrit dans une logique de durabilité et de respect animal. Certes, l’image d’une vache avec un collier connecté peut faire sourire, mais cette technologie marque peut-être le passage d’une cloche sonore à une cloche intelligente, bien plus douce pour leurs oreilles.

Le système Neo pour monitorer les activités de l'exploitation.
Innoval et son système Neo permettent de monitorer un grand nombre d’activités de votre exploitation et de votre élevage. Crédit photo : Innoval

Et, si Marguerite, ma vache d’enfance, avait porté Neo plutôt qu’une cloche en bronze, peut-être aurait-elle produit un lait aussi chaud mais avec un peu plus de sérénité. Plus d’informations sur le site innoval.com. Et vous, troqueriez-vous le tintement des cloches contre le silence bienveillant de Neo pour des vaches plus heureuses ? Alors ? Que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Via
Ffrandonnee.frGeneve.ch
Source
innoval.com
Tags
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
