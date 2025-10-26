Neo, une cloche connectée pour des vaches en meilleure santé qui produisent plus de lait

Ah les vaches, on les aime ou on les déteste, comme leur lait d’ailleurs ! En France, nous comptabilisons un cheptel de 15,7 millions de bovins en 2020 selon l’INSEE et ils produisent approximativement 23 millions de litres de lait par an d’après les Chambres d’agriculture. Nous en consommons beaucoup plus et devons, par conséquent, en importer ! L’invention que je vais vous présenter serait capable d’améliorer cette production et, par ricochet, d’augmenter le revenu des agriculteurs. Oublions un instant les prairies verdoyantes, le tintement de cloche au loin… et le lait chaud dans un bol marqué à votre prénom. Derrière ce tableau bucolique, la technologie fait aujourd’hui son entrée dans les étables. L’entreprise bretonne Innoval a mis au point Neo, un système de capteurs et d’intelligence artificielle qui remplace la traditionnelle cloche par un collier connecté. Ce bijou de technologie, destiné aux 30 000 éleveurs coopérateurs, permet un suivi en temps réel de la rumination, de la température ou encore de la consommation d’eau. Cette invention pourrait-elle changer la donne pour les éleveurs ? Décryptage.

Neo, qu’est-ce que c’est exactement ?

Selon Actu.fr, Neo permettrait d’anticiper les périodes de stress thermique et d’améliorer le rendement laitier. En Bretagne, certaines fermes pilotes ont déjà testé Neo… et les vaches semblent l’avoir adopté plus vite que prévu ! En tout cas, elles n’ont pas manifesté de gêne particulière, au contraire. Ce collier intelligent, posé autour de leur cou, surveille tout : la rumination, la température, la consommation d’eau, les périodes de chaleur et même les signes de mise bas. En clair, Neo sait tout avant tout le monde ! Toutes ces données sont envoyées directement sur une application mobile, où l’éleveur peut suivre la vie de son troupeau comme on suivrait ses 10 000 pas quotidiens. L’intelligence artificielle intégrée analyse les moindres variations et envoie une alerte dès qu’un comportement semble anormal. Résultat : plus de lait, moins de stress et une surveillance 24 h/24 sans que personne ne dorme dans l’étable. En somme, Neo, c’est un peu le coach bien-être des vaches, mais sans leur demander aucun effort !

Le tintement des cloches : doux souvenir ou souffrance animale ?

Je dois l’avouer : les cloches des vaches font partie de mes plus jolis souvenirs d’enfance. Ma famille est originaire de Corrèze, et, petite, je passais mes vacances à Veix, près de Treignac. Chaque matin, les cloches de Marguerite, Blanchette et Monédière résonnaient dans la vallée. J’étais fascinée par ce tintement joyeux, même si je me demandais si cela ne leur faisait pas « mal aux oreilles ». Mon oncle, un homme du cru, me rassurait en riant : « Elles sont presque nées avec leurs cloches au cou ! ». Je me souviens aussi du lait bu directement au pis, chaud et un peu épais. J’adorais ça à l’époque, même si, aujourd’hui, je ne suis pas certaine de renouveler l’expérience sans grimacer !

La nostalgie c’est bien, mais depuis que l’animal est reconnu comme un être sensible (Article 515-14 du Code civil), des études récentes sur le bien-être animal s’interrogent : le bruit des cloches, souvent supérieur à 90 décibels, pourrait perturber les vaches. D’après une synthèse publiée par la FFRandonnée, ces sons affecteraient leur rumination, leur sommeil et leurs mouvements de tête. Autrement dit, la cloche traditionnelle, symbole pittoresque des alpages, pourrait nuire au confort de nos bovins.

Ce qu’apporte Neo par rapport aux cloches traditionnelles

Critère Cloche traditionnelle Neo, collier connecté Bruit Jusqu’à 100 décibels Silencieux Suivi de la santé Aucun Données en temps réel (rumination, vêlage, chaleur) Bien-être animal Risque de stress et de fatigue Surveillance et prévention 24 h/24 Aide à la décision Observation visuelle uniquement Alertes automatiques via application Production de lait Stable Optimisée grâce à l’IA

Une révolution douce au service du bien-être animal ?

Loin de remplacer l’éleveur, Neo agit comme un assistant numérique. Selon le ministère de l’Agriculture, cette digitalisation de l’élevage s’inscrit dans une logique de durabilité et de respect animal. Certes, l’image d’une vache avec un collier connecté peut faire sourire, mais cette technologie marque peut-être le passage d’une cloche sonore à une cloche intelligente, bien plus douce pour leurs oreilles.

Et, si Marguerite, ma vache d'enfance, avait porté Neo plutôt qu'une cloche en bronze, peut-être aurait-elle produit un lait aussi chaud mais avec un peu plus de sérénité. Plus d'informations sur le site innoval.com. Et vous, troqueriez-vous le tintement des cloches contre le silence bienveillant de Neo pour des vaches plus heureuses ?