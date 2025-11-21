Nestron Cube Two : un design futuriste et une IA intégrée dans une Tiny House de 24m²

En 2023, le marché français des tiny houses dépassait les 30 millions d’euros, selon une analyse relayée par Le Site Immo. Deux ans plus tard, en 2025, ce n’est plus seulement un phénomène de mode : c’est un véritable choix de vie, encouragé par l’envie d’habiter plus léger et de réduire ses dépenses énergétiques. C’est dans ce contexte que la Nestron Cube Two fait une entrée particulièrement remarquée. Ni chalet, ni cabane modernisée : plutôt une mini-maison qui semble sortie d’un film de science-fiction, avec son design courbé et son intelligence artificielle intégrée. Le tout, dans une surface ultra-compacte de 24 m², prête à être installée… et presque prête à vivre, comme l’explique le constructeur sur son site officiel : Nestron Cube Two. Moi qui adore les innovations un peu futuristes et les micro-espaces bien pensés (surtout quand j’imagine mes chiens tenter de comprendre pourquoi les murs sont arrondis), je me suis immédiatement laissé embarquer dans ce concept. Découverte.

Un petit vaisseau blanc aux airs de futur

Dès le premier coup d’œil, la Cube Two intrigue. Pas d’angles agressifs ni de bardage en bois comme dans les tiny classiques : ici, tout est courbures, lissage et finesse technique, quasiment comme si la maison avait été soufflée plutôt que construite. À l’intérieur, les 24 m² paraissent étonnamment spacieux. Une cuisine équipée, un petit salon, une salle de bain complète, une chambre confortable et même un puits de lumière façon dôme pour admirer les étoiles. Pour ceux qui hésitent encore à vivre petit, je vous renvoie à deux analyses très utiles que nous avions réalisées sur NeozOne : quels sont les inconvénients d’une tiny house ? et peut-on vivre toute l’année avec des animaux dans une tiny house ? Je me suis même imaginée rédiger un article NeozOne dans ce petit salon futuriste, Idann, mon chien, roulé en boule à mes pieds comme à son habitude.

Une tiny house IA-ready : bienvenue dans le futur domestique

La grande particularité de la Cube Two, c’est Canny, son assistant intelligent intégré. Il contrôle la lumière, certains équipements et s’adapte aux habitudes du foyer. De plus, et heureusement, la maison est construite pour durer : structure résistante aux intempéries extrêmes, matériaux sûrs, isolation sérieuse… et une philosophie très orientée développement durable. Bref, la tiny qui rassure même les sceptiques. Voici un petit tableau récapitulatif : la Cube Two en 6 points :

Élément Caractéristiques Surface 24 m² Style Design futuriste + lignes courbées Particularité Intelligence artificielle intégrée Équipements Cuisine, salle de bain, salon, chambre Options Électricité locale ou solaire Prix Sur devis (précommande) Site officiel nestron.house

La Cube Two : une vraie alternative à un petit logement ?

Sur le papier, oui. Avec 24 m² utilisables, une optimisation qui offre 10 à 15 % d’espace en plus qu’une tiny classique, et un confort nettement supérieur à la moyenne, la Cube Two coche beaucoup de cases. Elle s’adresse :

Aux amoureux du design contemporain,

Aux passionnés de vie minimaliste,

À ceux qui rêvent d’un mini-refuge autonome,

Ou même aux familles de 3 à 4 personnes grâce à sa configuration C2.

Et, comme elle est livrée presque prête à vivre, elle convient à ceux qui, comme moi, ne sont pas toujours très bricoleurs. Pour en savoir plus, toutes les informations officielles sont disponibles sur le site du constructeur : Nestron Cube Two. Alors, seriez-vous prêt à vivre dans 24 m² futuristes avec une IA comme colocataire ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !