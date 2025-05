Netflix, plafond, auto-focus : le mini projecteur XGIMI Elfin Flip coche toutes les cases

Et, si votre prochain film du soir se regardait au plafond, confortablement lové sous la couette ? C’est la promesse du tout nouveau XGIMI Elfin Flip, un vidéoprojecteur Full HD 1080 p., compact, design, et proposé à 399 €* seulement sur Amazon, sur le site officiel XGIMI ou sur le site de la Fnac. Une petite révolution dans le monde des mini projecteurs, d’autant qu’il est officiellement compatible Netflix, ce qui est bien plus rare qu’on ne le pense. Petit par la taille, mais costaud côté fonctionnalités, il combine un design pliable ingénieux à une technologie d’adaptation automatique de l’image particulièrement bluffante. Bref, un compagnon idéal pour les soirées cinéma à la maison, en van… ou en tente, mais équipée de Wi-Fi ou au moins d’un routeur 4G comme le Netgear Nighthawk M6 Pro qui m’accompagne partout. Je vous le présente en attendant de réaliser un test complet de ce petit bijou ! C’est parti.

Un mini projecteur malin, qui voit tout… même en plafond

Le XGIMI Elfin Flip, c’est d’abord un format étonnant : 6,4 cm d’épaisseur, un pied rabattable intégré qui protège la lentille, et surtout une capacité de rotation à 150°. Résultat : il est tout à fait capable de projeter votre série préférée au plafond, sans empilement de livres bancals ni trépied compliqué. Avec ses 400 lumens ISO, sa résolution Full HD 1080 p., et 113 % du spectre Rec.709, il délivre une image étonnamment précise et colorée, même dans des pièces modérément éclairées. Et, en plus, il embarque deux haut-parleurs de 3 W, largement suffisants pour sonoriser une chambre ou un salon. Mais, ce qui m’a fait tiquer, c’est surtout la technologie ISA : mise au point automatique, correction du trapèze, évitement d’obstacles, cadrage intelligent… Le projecteur fait presque tout, tout seul. On l’allume, et l’image se cale parfaitement, même s’il est en biais ou mal orienté. Un vrai gain de temps et de confort !

Un vidéoprojecteur sous stéroïdes… et sous licence Netflix

Dans la jungle des vidéoprojecteurs Android, beaucoup promettent Netflix. Néanmoins, rares sont ceux à bénéficier d’une vraie licence officielle. Ici, Netflix est préinstallé, fonctionne sans bidouille, et se commande via la télécommande fournie. Et, cela change tout. Le XGIMI Elfin Flip se connecte au Wi-Fi, au Bluetooth, dispose de ports USB et HDMI, et peut être monté sur table ou trépied. Il est également compatible HDR10, pour ceux qui aiment les contrastes profonds.

Ce qu’il faut retenir du XGIMI Elfin Flip

Fonctionnalité Détail Résolution Full HD 1080 p Luminosité 400 lumens ISO Angle de projection Rotation jusqu’à 150°, y compris plafond Audio 2 haut-parleurs 3 W intégrés Connectivité Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB Taille/Poids 6,4 × 21,8 × 23,5 cm – ultra portable Image intelligente Auto focus, correction trapézoïdale, cadrage

J’avais déjà testé le XGIMI Horizon S Pro… et voilà ce que je prépare

Avant d’avoir reçu ce petit bijou, j’avais eu entre les mains la bête de course qu’est le modèle Horizon S Pro. C’est une évidence, l’Elfin Flip ne joue pas dans la même catégorie. Alors quand j’ai découvert l’Elfin Flip, j’étais curieuse de voir ce que XGIMI avait dans le ventre sur un format plus compact et plus accessible. Bonne nouvelle : le produit est déjà à la maison, prêt à être testé en conditions réelles, et les quelques minutes d’allumage et de test via YouTube, puisque c’est aussi préinstallé, m’ont donné envie de l’exploiter davantage.

Le test complet arrive dans quelques semaines, et je sens qu’il va faire parler de lui. Un petit rappel du prix, si vous craquez avant mon prochain article : à 399 €* seulement sur Amazon, sur le site officiel XGIMI ou sur le site de la Fnac. Et, vous, seriez-vous tenté par un mini vidéoprojecteur design qui projette au plafond et lit Netflix sans bidouille ni prise de tête ? On adore vous lire ! Alors si le sujet vous inspire, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Les prix ont été relevés le 20 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.