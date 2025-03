Nexol Photovolthermic lance un chauffe-eau solaire hybride de 1,5 kW

La start-up allemande Nexol Photovolthermic AG lance un chauffe-eau qui fonctionne grâce à des panneaux solaires. La série NEX RS a été conçue pour aider les ménages à réduire leur facture d’énergie. En fait, il s’agit d’un produit pensé pour les applications résidentielles. Il se décline en quatre versions d’un volume de 80 litres, 120 litres, 200 litres et 300 litres respectivement. Il peut fonctionner de manière autonome ou en conjonction avec une chaudière (fioul ou à gaz) existante. Cela signifie que même si le soleil ne brille pas, il sera toujours possible d’avoir de l’eau chaude chez soi. Et bien sûr, comme les chauffe-eaux conventionnels, le chauffe-eau solaire NEX RS de Nexol est capable de stocker la chaleur pour une disponibilité prolongée de l’ECS.

Jusqu’à 300 VDC

Le nouveau produit accuse une puissance de chauffage de 1500 watts. On sait aussi qu’il supporte une connexion avec une source d’alimentation de 2500 watts ayant une tension maximale de 300 V DC. D’après Nexol Photovolthermic, cette conception, caractérisée par une flexibilité de la puissance, est essentielle pour un appareil domestique. En effet, les besoins peuvent varier considérablement d’une maison à l’autre. De cette façon, le client pourra prévenir le gaspillage d’énergie et d’argent. Ce qui est également intéressant, c’est le fait que la série NEX RS arbore une conception plug-and-play. Elle est donc facile à déployer dans la mesure où il n’est plus nécessaire d’installer des éléments chauffants.

Prix et disponibilité

Sa facilité d’installation signifie également que ce nouveau chauffe-eau solaire hybride de la marque allemande a été conçu pour pouvoir être déployé rapidement. Selon son fabricant, il convient à un projet de bricolage dans lequel on a besoin d’un dispositif pratique et performant capable de chauffer l’eau rapidement. La série NEX RS est d’ores et déjà disponible à la vente auprès des distributeurs agréés Nexol Photovolthermic. Concernant les prix, le modèle le moins cher coûte actuellement 700 euros.

D’autres produits pour mieux répondre aux besoins

À noter qu’en plus de la série NEX RS, la start-up allemande commercialise également un système photovoltaïque composé d’un ou de deux éléments chauffants à visser sur un ballon d’eau chaude. Les NEX R1 et R2 permettent de produire de l’ECS avec l’énergie solaire grâce à des panneaux solaires photovoltaïques. Ils sont compatibles avec le réseau. Cela veut dire qu’on aura toujours de l’eau chaude à notre disposition nuit et jour, même si l’ensoleillement n’est pas suffisant. Pour ces appareils, Nexol Photovolthermic recommande d’installer des panneaux solaires totalisant une puissance de 2400 watts. Plus d’infos : nexol-ag.net. Que pensez-vous d’un chauffe-eau hybride ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .