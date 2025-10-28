Nike invente la chaussure électrique, conçue pour alléger les efforts et courir 5 km de plus

Je me souviens encore du succès des fameuses Heelys, ces baskets à roulettes qui faisaient fureur dans les années 2000. Mon fils en avait une paire, et il filait dans la cour comme un petit bolide… jusqu’à ce qu’elles soient interdites à l’école ! Eh bien, avec Nike Project Amplify, on n’en est pas loin : la marque à la virgule invente ni plus ni moins la première chaussure électrique de l’histoire. Présentée officiellement fin octobre 2025, cette innovation, encore en phase de test, associe moteur miniature, batterie rechargeable et semelle en fibre de carbone. Elle aurait été pensée pour ceux qui courent de 6 à 8 minutes au kilomètre, soit le rythme d’un joggeur du dimanche qui veut aller plus loin sans finir en sueur. D’après Nike, elle permettrait de courir jusqu’à 5 km de plus avec le même effort. Comme pour les vélos électriques, cette chaussure motorisée promet de « donner un coup de pouce » au mouvement naturel. Un exosquelette de cheville, baptisé Project Amplify, agit comme un second mollet : il réduit la fatigue musculaire et facilite la propulsion. Présentation.

Technologie et promesse de performance

Ce prototype est né des recherches du Nike Sport Research Lab, qui a analysé les pas de 400 athlètes sur plus de 2,4 millions de foulées. L’objectif ? Permettre à chacun de « faire un peu plus, avec moins d’effort ». À première vue, difficile de ne pas être bluffé. Mais je ne peux m’empêcher de m’interroger : fait-on encore du sport quand une machine court un peu à notre place ? C’est un peu comme ces vélos électriques qui nous font gravir des côtes sans transpirer : on avance, oui, mais on brûle quoi ? Une calorie et demie ?

Et puis, connaissant la marque, il est probable que ces chaussures ne soient pas données. Le prix n’a pas encore été annoncé, néanmoins on parle d’un produit haut de gamme, prévu pour le printemps 2026. Nike continue ainsi d’explorer des terrains innovants : récemment, elle lançait un programme de chaussures reconditionnées « Refurbisher », qui recycle et revend des modèles d’occasion à bas prix, comme nous vous l’expliquions dans cet article. Un contraste amusant avec ces nouvelles baskets électriques ultratechniques…

Ce qu’il faut retenir des premières chaussures électriques par Nike

Nous ne connaissons pas encore le prix, mais voici ce qui ressort des éléments fournis par la marque Nike :

Nom du projet : Project Amplify

Objectif : réduire la fatigue et augmenter la distance de course

Lancement prévu : printemps 2026

Public visé : coureurs de 6 à 8 min/km.

Autonomie estimée : + 5 km par session

Technologie : moteur, courroie, batterie et semelle carbone

Fabricant : Nike (en partenariat avec Dephy Robotics)

Statut actuel : phase de test avec 400 athlètes.

Quand la performance devient assistée

Les adeptes de la course à pied ne sont pas rares en France : selon une étude publiée dans le Huffington Post, 10,67 millions de Français ont couru au moins une fois en 2023. Autant dire que le marché du running a de beaux jours devant lui. Reste une question : jusqu’où irons-nous dans l’assistance technologique ? Si demain, nos baskets décident de notre allure et nos montres de notre sommeil, qu’adviendra-t-il du plaisir simple de l’effort ? Nike n’en est pas à son premier coup d’éclat médiatique : souvenez-vous du tollé autour des fameuses Satan Shoes et de leurs coussins d’air contenant une goutte de sang humain !

La marque adore bousculer les codes. Alors oui, les chaussures électriques pourraient bien révolutionner notre manière de courir. Mais, entre confort et triche, la frontière devient de plus en plus fine. À quand le footing « en mode automatique » ? Et vous, seriez-vous tenté d’essayer les Nike Project Amplify, ou préférez-vous transpirer à l’ancienne ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !