Nobsolete : ils inventent un ustensile de cuisine modulaire et “increvable” pour lutter contre l’obsolescence

Dans quelques semaines, et plus précisément le 11 octobre prochain, seront annoncés les lauréats 2022 du James Dyson Awards, LE concours international de design, qui encourage les jeunes générations à innover, à concevoir et à proposer des produits qui pourraient devenir indispensables à notre quotidien. Ce concours organisé par la Fondation James Dyson, une organisation caritative reconnue d’utilité publique est désormais incontournable dans le monde entier. Nous avons choisi de vous présenter le projet de Nathan Hubert et Mano Silberzahn, deux jeunes français, qui ont imaginé un outil de cuisine que l’on peut garder à vie et qui sont finalistes pour le prix 2022. Un projet qui s’engage contre cette obsolescence qui nous empêche de garder nos objets sur du long terme et surtout, qui produit des montagnes de déchets électroniques. Son nom, Nobsolete ! Découverte.

Nobsolete c’est quoi ?

Les concepteurs le présentent comme un outil de cuisine que l’on garde à vie et qui veut promouvoir la réparation au lieu de fabriquer des plus en plus de déchets électroniques ! Les utilisateurs de cet outil multifonction peuvent en fait accéder au cœur de l’outil puis utiliser un site internet afin d’identifier la panne, commander les pièces détachées et résoudre eux-mêmes le problème qui survient. Nobsolete peut se transformer en fouet, mixeur, mélangeur et bien d’autres fonctions utiles dans une cuisine, mais en un seul appareil.

De quoi les concepteurs se sont-ils inspirés ?

Les petits électroménagers, et notamment ceux que l’on trouve dans la cuisine ont une durée de vie assez courte. Et comme, ils ne sont pas très chers à remplacer, nous avons le réflexe de jeter plutôt que de réparer. Le petit électroménager est l’une des plus grandes causes de déchets électroniques au monde, alors que, parfois il suffit de quelques secondes pour remettre en marche l’appareil que l’on pensait définitivement hors d’usage ! Les petits appareils de cuisine sont soumis à plusieurs contraintes, comme la chaleur, l’humidité, la nourriture ou encore le fait qu’ils servent souvent. Et quand ils ne fonctionnent plus, ils partent à la poubelle !

Comment fonctionne Nobsolete ?

Nobsolete se compose de trois modules : un module électronique qui fait office de manche et accueille la gâchette et reçoit le courant, un module motorisé pour faire tourner les ustensiles et un module fonction qui lui va interagir avec les aliments. Le fait qu’il soit conçu en modules autonomes permet de proposer une solution complète mais surtout ils peuvent être facilement ouverts par les utilisateurs pour changer l’élément en panne. Et si l’utilisateur n’a pas l’âme d’un bricoleur, il peut changer uniquement le module en panne, en conservant les deux autres. Cela évite de changer la totalité du produit et donc provoque moins de déchets. Concrètement, si l’utilisateur constate un disfonctionnement, il peut se rendre sur le site internet pour réaliser un diagnostic.

Après ce diagnostic, il sera redirigé vers la boutique de pièces détachées. Une fois les pièces reçues, il lui faudra suivre des tutoriels détaillés et intuitifs qui le guideront pour changer la pièce. De plus pour identifier la panne et les pièces, les concepteurs ont prévu un dispositif LED qui clignote de différentes couleurs en fonction de la panne et des QR codes qui permettront d’identifier la pièce défectueuse ! Un seul appareil pour plusieurs accessoires, que l’on peut réparer soi-même, en voilà une bonne idée, et quelques économies en perspective. Plus d’information ? Rendez-vous sur le site Nobsolete.tech.