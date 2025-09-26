Nous avons une excellente nouvelle si vous souhaitez acheter le dernier Thermomix TM7

On s’en souvient, le lancement du Thermomix TM7 a démarré sur de fausses notes. La rumeur d’une découpeuse inexistante, un prix élevé et des délais de livraison interminables ont frustré de nombreux utilisateurs. Heureusement, Vorwerk a revu sa copie et les choses semblent s’améliorer. Le délai de livraison est maintenant de moins de six semaines pour toute commande payée ou tout financement validé. C’est nettement plus court que les 16 semaines annoncées au lancement ! La marque propose d’ailleurs un suivi de commande sur son site. Il suffit juste de renseigner votre numéro de commande et votre code postal.

Un sentiment de frustration partagé par les acheteurs de la première heure

Les forums et les discussions en ligne, notamment sur Reddit, regorgeaient de questions du type : « Avez-vous reçu votre Thermomix ? Après combien de temps ? » Nous nous sommes penchés sur une discussion en particulier où un internaute du Benelux s’interrogeait sur le délai annoncé de 14 semaines : « Je me demande à quel point les estimations de 14 semaines sont réalistes. Je suis sûr que d’autres personnes se posent la même question. » Il a ensuite proposé un format de réponse pour mieux comprendre les délais de livraison :

Pays

Date/semaine d’achat

Date de réception

Les réponses, bien qu’anciennes, montraient une grande incohérence dans les délais. Les premiers acheteurs ont clairement payé le prix fort, certains ayant commandé à la mi-avril pour recevoir leur appareil seulement en juin. D’autres, pour des pays différents, ont affiché des délais plus raisonnables, parfois de dix jours à peine. On peut donc supposer que le pays et la date d’achat ont eu un impact significatif sur la réception de l’appareil.

Une attente qui reste longue, mais plus supportable

Vorwerk, la maison mère du Thermomix, a donc pris les choses en main en créant une page dédiée sur son site pour rassurer les consommateurs. Six semaines, ce sera six semaines, ni plus ni moins, mais en vrai on espère tous un délai encore plus court. L’attente reste donc longue pour les personnes impatientes comme moi qui s’imaginent déjà cuisiner avec leur nouveau robot. Cependant, c’est une attente bien plus supportable que celle qu’ont vécue les premiers acheteurs.

Je peux imaginer la frustration de recevoir son appareil après 16 semaines d’attente, pour voir ensuite les nouveaux acheteurs être mieux servis. Cela crée un sentiment d’injustice qui pourrait dissuader ces premiers clients de se bousculer les premiers pour l’achat d’un éventuel TM8. Enfin, ce n’est qu’une supposition, Vorwerk, seule, à la réponse. Plus d’informations sur le site officiel vorwerk.com. Alors, six semaines d’attente pour votre TM7, est-ce plus supportable pour vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .