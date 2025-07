Novara (ré)invente le parasol avec un dispositif déporté radicalement différent

Installer son parasol pour profiter d’une journée en extérieur et devoir y renoncer quelques heures plus tard lasse de mener un combat avec le vent ou parce qu’il vous expose au soleil. Et souvent, après une saison, on a qu’une seule envie, mettre son parasol en fourrière, à la recherche d’un meilleur modèle pour la prochaine saison estivale. Vous connaissez bien ce scénario ? Bonne nouvelle, une jeune start-up s’est concentré enfin sur les problèmes des parasols traditionnels et les résout tous. Elle n’a pas créé un parasol déporté de plus, mais un parasol intuitif facile à manier. On vous emmène à la découverte du Novara conçu par Zhejiang Zhengte Co. et lauréat du prix Red Dot Award 2025.

Parapluie Novara, qu’a-t-il de si innovant ?

Parasol de balcon, droit, inclinable ou déporté, bien qu’ils présentent chacun des avantages ont tous un désagréable point commun : un pied qui tangue face aux vents. Sans oublier qu’une fois installé, il faut généralement des manœuvres pour trouver la bonne orientation malgré la présence d’un mécanisme d’inclinaison pour certains. C’est là que le parasol Novara entre en jeu avec un pied solide, utile et une manivelle pratique, intuitive pour régler l’inclinaison en un geste du bras vers l’avant. Plutôt simple comme innovation, mais cela fait toute la différence dans l’utilisation de ce mobilier extérieur.

Novara Vs parasol traditionnel

Pour mieux cerner à quel point le Novara change la donne dans l’usage des parasols, on joue au jeu des 6 différences :

Caractéristique Parasol classique (déporté ou à mât central) Parasol déporté Novara Mécanisme de réglage Complexe, manivelles latérales mal positionnées, mécanismes d’inclinaison ardus. Simple et intuitif. Une seule poignée frontale, facile à atteindre, permettant de soulever et d’ajuster naturellement. Ergonomie d’utilisation Demande des mouvements de côté gênants, nécessite de manipuler la manivelle, effort nécessaire. Fluide et sans effort. Le bras tendu vers l’avant est suffisant, pas besoin de faire le tour de la base. Fini le stress de casser l’objet. Conception du pied (base) Souvent générique, pas toujours adapté à la toile. Pied personnalisé et adapté aux dimensions de la toile, optimisant la physique du système. Fonctionnement Peut grincer, donner une impression de mauvaise qualité, décourageant l’ajustement fréquent. Manchette rotative en douceur, sans grincement désagréable. Conditionnement/livraison Souvent livré en plusieurs colis, risquant des incompatibilités entre parasol et base. Livré en une seule boîte, assurant une compatibilité parfaite et un assemblage sans tracas. Impact environnemental Non mentionné, mais souvent perçu comme un mobilier « jetable » et « saisonnier ». Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, alliant responsabilité environnementale et qualité.

Et ce qui fait vraiment la différence comme le soulignent les designers, c’est l’esthétique et le fonctionnement intuitif du Novara qui donne envie aux utilisateurs de s’en servir pendant longtemps. Ils appellent ça la « longévité émotionnelle ». Autre grande différence et certainement la plus importante est cette reconnaissance dont bénéficie le Novara avec le prix remporté au Red Dot Award.

Et les designers du Novara ?

Derrière cette révolution du parasol, trois cerveaux : Patrick van Lierop, Liming Zhang et Yifei Wu. Après avoir examiné les parasols existants, ils ont eu l’idée de la conception d’un parasol durable et intemporelle qui permettrait de réellement se détendre en extérieur sans les tracas associés. Ainsi, ils l’ont conçu durable avec du plastique et de l’aluminium recyclé, tout en réduisant le nombre de composants traditionnels.

Plutôt satisfait de leur invention, ils ont révélé ce qu’ils adorent sur le Novara. Il s’agit de sa poignée rotative. PLus d’informations sur zhengte.com. Alors, est-ce que l’idée d’une poignée rotative change la donne pour vous et vous donne envie de posséder un parapluie Novara ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .