O-Solar, un chauffe-eau solaire instantané qui remplit le ballon d’eau chaude par le haut

La production d’eau chaude sanitaire est un processus énergivore. Selon les statistiques, la consommation moyenne annuelle en la matière s’élève entre 800 et 1200 kWh par personne. En fonction de la technologie utilisée dans chaque foyer, cela représente entre 100 et 300 kg d’équivalent CO2 par individu. Face à cette réalité et aux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les experts redoublent d’efforts. Ils cherchent à développer des technologies de production d’ECS moins énergivores et reposant principalement sur des énergies renouvelables. En France, par exemple, Stratoclair a développé un produit dénommé O-Solar. Il s’agit d’un ballon d’eau chaude sanitaire solaire qui s’annonce à la fois écologique, performant et facile à intégrer.

Un fonctionnement ingénieux

Le système O-Solar a été créé pour les ménages à la recherche d’une solution ingénieuse et respectueuse de l’environnement destinée à la production d’eau chaude sanitaire. Il se compose d’un ballon d’eau chaude de 200 litres, d’un capteur à cadre en aluminium et d’une station solaire de 1500 watts. Ce qui distingue ce produit de la concurrence, c’est sa capacité à chauffer l’eau à 60 degrés Celsius de façon instantanée. Autrement dit, l’utilisateur n’a pas besoin d’attendre plusieurs heures pour avoir de l’ECS à sa disposition. Cela est rendu possible par un phénomène connu sous le nom d’effet thermosiphon qui permet de remplir le ballon par le haut à travers une strate.

Un chauffe-eau durable

Ce qui est également intéressant, c’est le fait que l’O-Solar promet d’être en mesure de produire de l’eau chaude sanitaire à 60 °C partout en France, quel que soit le climat. Outre le fait qu’il soit alimenté par l’énergie solaire, qui rappelons-le, est une énergie renouvelable et propre, il ne requiert aucun produit chimique nocif, comme le glycol. En conséquence, il est donc totalement neutre en carbone. Pour protéger les capteurs, le système nécessite seulement un détartrage au vinaigre blanc. Cette opération est à effectuer une fois par an.

Une solution flexible

L'O-Solar bénéficie d'une technologie anti-gel écologique qui supporte des températures allant jusqu'à -20 °C. Le fabricant français a aussi doté la station solaire d'une fonction anti-surchauffe. Ce système de production d'eau chaude sanitaire innovant a été conçu de façon à ce qu'il convienne aussi bien aux bâtiments neufs qu'aux projets de rénovation. Le ballon, en particulier, peut être posé dans différents endroits grâce à sa conception compacte et sure. Pour faciliter l'installation, le produit s'accompagne d'une application mobile destinée à cet effet. Fait intéressant, l'O-Solar serait en mesure d'assurer jusqu'à 80 % de la production annuelle d'eau chaude sanitaire d'un ménage.