OCEAN Pro, une nouvelle batterie résidentielle extensible jusqu’à 80 kWh, signée EcoFlow

La batterie résidentielle OCEAN Pro promet d’être à la fois robuste, intelligente et esthétique. Elle vise à offrir aux foyers américains et bientôt, peut-être, au reste du monde, une autonomie énergétique totale. Le système se distingue par sa capacité à fournir 24 kW de puissance continue, ce qui est suffisant pour alimenter simultanément plusieurs systèmes CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation), des chargeurs de véhicules électriques et bien plus encore. Chaque unité offre 10 kWh de capacité, extensible jusqu’à 80 kWh, permettant ainsi de répondre aux besoins des grandes maisons ou des propriétés hors réseau.

Optimisation solaire et intelligence artificielle

Grâce à des outils de prévision basés sur l’IA (intelligence artificielle), l’OCEAN Pro analyse les données météorologiques, tarifaires et de consommation pour maximiser l’autoconsommation solaire et réduire les coûts pendant les heures de pointe. Il peut également revendre l’énergie excédentaire au réseau, générant ainsi des revenus pour les utilisateurs. Par ailleurs, la marque EcoFlow a pensé aux réalités du terrain. Le nouveau système de stockage à usage domestique est certifié IP67. Il résiste à l’eau jusqu’à 80 cm de profondeur et est conforme aux normes de sécurité UL 9540B. Il est conçu pour être capable de fonctionner dans des conditions extrêmes, qu’il s’agisse de tempêtes, d’inondations ou de vagues de chaleur.

Contrôle intelligent et intégration domotique

L’expérience utilisateur figure parmi les priorités de l’OCEAN Pro Ess. Via l’application EcoFlow, les propriétaires peuvent suivre leur consommation en temps réel et ajuster les paramètres. Le système prend également en charge les assistants vocaux Alexa, Google Nest et Apple Home. L’IA embarquée est en mesure d’ajuster automatiquement les réglages pour maximiser les économies grâce à l’apprentissage automatique. Le côté esthétique n’est pas en reste. L’OCEAN Pro est disponible en trois finitions : aluminium, bois de noyer et carbone, s’intégrant harmonieusement à tous les styles d’intérieur.

Vers une nouvelle ère de l’indépendance énergétique ?

Avec ce lancement, EcoFlow ne se contente pas de proposer un dispositif de stockage énergétique innovant. La marque offre une solution complète pour les foyers souhaitant se libérer des contraintes du réseau électrique. L’OCEAN Pro s’impose comme un concurrent sérieux face aux géants du secteur, notamment le Powerwall 3 de Tesla. Les précommandes ont débuté le 15 juillet 2025 sur le site officiel de l’entreprise et auprès de ses partenaires agréés.

Une expansion vers d’autres marchés, notamment européens, pourrait suivre si le succès est au rendez-vous. À ce propos, l’avenir semble prometteur, d’autant plus que le système est conçu pour s’intégrer aux centrales électriques virtuelles (VPP). Plus d’infos : ecoflow.com. Cette solution de stockage énergétique proposée par EcoFlow pourrait-elle vous intéresser et équiper votre foyer à l’avenir ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .