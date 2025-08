OÏKA, un carport solaire pour recharger gratuitement (ou presque) sa voiture électrique

Et si mon abri de voiture devenait aussi une centrale solaire ? Je pourrais alimenter l’éclairage de mon jardin, mon filtre de piscine et toutes les batteries de mes outils à recharger, sans dépenser un centime ! Je ne possède pas encore de voiture électrique, mais n’y a-t-il pas que les imbéciles qui ne changent pas d’avis ? C’est exactement le pari relevé par la marque française AKENA avec son nouveau carport solaire OÏKA, un modèle robuste, esthétique et surtout producteur d’électricité verte. Conçu en aluminium 6060T6 thermolaqué, garanti 10 ans, et équipé de panneaux photovoltaïques, il permet de recharger son véhicule électrique, d’alimenter sa maison ou de faire des économies d’énergie. Et, même si l’été est déjà bien avancé, rassurez-vous, ce type de carport fonctionne toute l’année ! Présentation.

Un abri design qui capte le soleil pour alléger vos factures

On connaissait les carports pour leur capacité à protéger la voiture des intempéries, mais là, on entre dans une autre dimension. Grâce à l’intégration de panneaux solaires en toiture, le carport AKENA devient un allié dans la transition énergétique. En journée, pendant que vous bossez ou que vous sirotez un café, votre carport produit de l’électricité : de quoi faire tourner la machine à laver, la pompe de la piscine ou recharger une voiture électrique via une borne Wallbox intégrée. Pas de gros œuvre à prévoir, une installation rapide en deux jours, et un rendu personnalisable avec des poteaux déportés, des brise-vues coulissants ou encore un projecteur LED intelligent qui s’allume dès que vous rentrez à la maison.

Un carport pour consommer intelligemment sa propre énergie

L’intérêt du carport solaire ne se limite pas à l’électromobilité. Connecté à votre réseau domestique, il participe à l’autoconsommation énergétique : vous utilisez directement l’énergie que vous produisez. Et, ça se ressent vite sur les factures, avec jusqu’à 30 % d’économies possibles par an. En prime, une application mobile vous permet de suivre votre production d’un simple coup d’œil afin de vérifier que même pendant votre sieste, votre carport bosse pour vous !

Ce qu’il faut retenir du carport solaire AKENA

Élément Fonction Avantage Panneaux photovoltaïques Produire de l’électricité verte Jusqu’à 30 % d’économies par an Structure aluminium thermolaqué Résistance et longévité Garantie 10 ans Borne Wallbox intégrée Recharge de voiture électrique Énergie locale et gratuite Application mobile Suivi de la production en temps réel Pratique et éducatif Installation sur-mesure S’adapte à tous les extérieurs (ilot ou adossé). Pose en deux jours, sans gros travaux Personnalisations Coloris, brise-vue, éclairage LED, prises Esthétique et confort assurés

Une solution durable, esthétique… et un brin futuriste

Quand on voit ce que propose OÏKA by AKENA, on se dit que le futur est déjà là. Un abri voiture qui produit votre électricité, sans bruit, sans carburant, sans effort. Et en plus, ça a de la gueule dans une allée ou sur une terrasse ! Le tout, avec une fabrication française, des installateurs RGE (donc éligibles aux aides éventuelles), et un accompagnement sur-mesure pour le design, le budget et l’équipement. Bref, vous roulez propre, vous payez moins cher, et vous stationnez à l’ombre.

Si ça, ce n'est pas cocher toutes les cases du bon sens, on ne sait plus quoi dire.