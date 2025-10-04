Omac, une étonnante et ingénieuse « baignoire hamac » amovible, souple et pliable

Prendre un bain, ce n’est pas très écologique, mais c’est quand même hyper agréable ! Personnellement, c’est mon petit rituel du dimanche après-midi, car j’ai la chance de disposer d’une grande baignoire. En revanche, pendant mes vacances, je dois me passer de la baignoire en camping sauf si j’investis dans une drôle d’invention : la baignoire souple pliable en coton noir Omac. Vendue au prix de 315,01 €, elle affiche un design simple, mais ingénieux : 130 × 75 × 60 cm de confort, à suspendre entre deux murs (ou dans une douche) grâce à ses sangles réglables et ses crochets inclus. L’idée est simple : créer une baignoire amovible, résistante et facile à plier une fois l’instant cocooning terminé. Présentation.

La baignoire souple pliable Omac en détail

Comme son nom l’indique, il s’agit d’une baignoire hamac, un concept que nous vous présentions déjà avec le modèle japonais Bathtope, dans cet article. À première vue, cela peut sembler un gadget, mais l’essayer, c’est comprendre qu’on peut réellement prendre un bain, même sans avoir de baignoire fixe. Elle est en coton, et dispose d’une évacuation centrale : oui, il faut quand même l’installer près d’une évacuation, ce n’est pas non plus une baignoire magique ! Voici quelques exemples d’utilisation de cette invention !

L’alliée des studios et petits appartements

Avouons-le : vivre dans un studio, c’est parfois se battre pour chaque mètre carré. Et, la baignoire, soyons honnêtes, ne passe même pas les portes, au profit d’une douche compacte. L’Omac change la donne : installée entre deux murs, elle se tend comme un hamac et permet de profiter d’un bain digne de ce nom, sans condamner l’espace. Une fois pliée, elle se range dans un placard sans occuper plus de place qu’un gros sac de sport. Résultat : on garde la praticité de la douche, mais on retrouve le plaisir du bain après une longue journée ou lors des week-ends cocooning.

Un atout précieux en van aménagé

Et, si on sortait du cadre de l’appartement pour penser nomade ? Les amateurs de vanlife savent qu’il est rare de trouver un espace bain digne de ce nom dans leur fourgon. Pourtant, après une randonnée poussiéreuse ou une journée au bord de la mer, un vrai bain peut sembler un luxe inaccessible. L’Omac, grâce à sa légèreté et son pliage facile, trouve sa place dans un van. Elle peut se déployer à l’intérieur si l’espace le permet, ou même à l’extérieur, pour un petit bain en pleine nature. Elle apporte un confort inhabituel dans ce mode de vie minimaliste, sans installation fixe.

Une réelle alternative aux baignoires classiques ?

La réponse est oui, mais avec quelques nuances. L’Omac ne remplace évidemment pas une baignoire encastrée en dur : elle ne vise pas le même usage. Elle s’adresse à ceux qui veulent retrouver l’expérience du bain sans lourds travaux ni perte d’espace. Pour un bain occasionnel dans un studio, pour laver les enfants ou pour un moment de détente improvisé en van, elle remplit parfaitement son rôle. Ajoutons à cela un design sobre et la possibilité de la ranger en quelques minutes, et on comprend pourquoi ce type de baignoire hamac gagne en popularité.

Finalement, Omac n’est pas un gadget, mais bien une solution ingénieuse adaptée à nos modes de vie modernes et souvent nomades. Et vous, seriez-vous tenté par une baignoire hamac Omac à 315,01 € pour transformer vos petits espaces en spa éphémère ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !