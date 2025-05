Ombra, une pergola solaire et climatisée qui ajoute une pièce à votre maison

Le marché des « pergolas intelligentes autonomes » gagne actuellement du terrain en raison des nombreux avantages qu’elles offrent, aussi bien en termes de confort que de praticité. L’utilisation de haute technologie et l’ajout de panneaux solaires ont permis de transformer cette petite structure de jardin en une infrastructure intelligente, préfigurant l’avenir des espaces habitables. En Chine, une pergola solaire high-tech a rapidement conquis et continue de conquérir le public, l’Ombra de SolarYard (une marque LetRight). Présenté pour la première fois au Salon chinois de l’import-export, il y a environ deux ans, ce modèle n’a pas également manqué de susciter l’intérêt des jurys des prix de design les plus prestigieux au monde.

Un espace habitable polyvalent

L’Ombra procure un espace habitable polyvalent, mobile et indépendant du réseau électrique. Elle peut être déplacée à volonté et installée n’importe où, entre autres dans un jardin, sur une terrasse, au bord d’une piscine, ou encore sur un toit. Et ce n’est pas tout, la polyvalence de cette pergola permet de créer des espaces de vie totalement différents, avec un confort assuré par l’ombre, la régulation de la température et de l’humidité. Une des raisons de son franc succès dans l’empire du Milieu. Cette pergola intelligente est un excellent moyen d’optimiser l’espace disponible et de bénéficier d’une pièce climatisée presque partout, que l’on peut monter et démonter rapidement. Par beau temps, ses parois vitrées coulissent et les panneaux solaires font office de persiennes pour fournir de l’ombre et alimenter la climatisation intégrée. Et si le temps se gâte, les portes coulissent, le toit se verrouille, la climatisation intégrée maintient des températures agréables. Notons que l’Ombra est aussi conçue pour résister aux intempéries.

La haute technologie au rendez-vous !

Comme c’est une pergola high-tech, SolarYard a intégré la haute technologie dans sa conception, démontrant à quel point une pièce peut être intelligente et autonome. L’Ombra peut paraître simple une fois assemblée, mais la complexité de sa conception et les technologies intégrées en font une pergola unique en son genre. Entre autres, le toit à persiennes automatiques à inclinaison de 120°, le système de contrôle constant de la température et de l’humidité, les stores et parois vitrées automatisés, etc. Tout est à portée de main : climatisation, éclairage d’ambiance, systèmes de brumisation, stores pare-soleil, persiennes solaires réglables, etc. Un autre avantage majeur de cette pergola réside dans le fait qu’elle est autonome en énergie, grâce notamment aux panneaux solaires associés à un système de stockage d’énergie à haut rendement. Ceux-ci peuvent produire environ 15 kWh d’électricité, ce qui résout efficacement le problème de manque d’énergie en extérieur.

Un des produits phares de la marque SolarYard

L’Ombra est considérée comme l’un des produits phares de la marque SolarYard en Chine. D’ailleurs, elle a remporté de nombreux prix, entre autres, le Red-Dot Design et l’iF Design 2024. Cette année, cette pergola intelligente a brillé lors de la Milan Design Week 2025, où elle a remporté le prix d’or. Chaque lancement a été couronné de succès et les éloges unanimes des jurys confirment la qualité de son design et de ses fonctionnalités.

À noter que l’Ombra est disponible en deux tailles (4 × 4 m et 6 × 4 m) et il est possible d’assembler plusieurs unités pour avoir encore plus d’espace. Plus d’informations : solarpergola.com. Cette pergola high-tech vous plait-elle et la verriez-vous dans votre jardin ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .