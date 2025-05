On a des nouvelles du Lit Motors C-1, le scooter gyroscopique « impossible à renverser »

C’est au début des années 2010 que le Lit Motors C-1 a commencé à faire parler de lui. Pour rappel, il s’agit d’un deux-roues électrique situé à mi-chemin entre la moto et la voiture. Entièrement caréné, il promet d’être impossible à renverser. Cette capacité à maintenir l’équilibre repose sur un système gyroscopique avancé, contrôlé électroniquement. Lit Motors avait dans un premier temps prévu de le commercialiser à partir de 2014. À cette époque, les caractéristiques incluaient une vitesse de pointe de 201 km/h et une autonomie maximale de 322 km, le tout pour un prix de base de 16 000 dollars. Cependant, en raison principalement des défis liés au développement du système gyroscopique, la sortie a été reportée. Désormais, les choses semblent se préciser.

Une campagne de financement réussie

Comme le rapporte notre source, la jeune entreprise basée à San Francisco vient de terminer avec succès une campagne de crowdfunding sur WeFunder. Elle a réussi à lever près de 1,6 million de dollars sur la plateforme grâce à la contribution de plus de 1 000 investisseurs. Suite à cet exploit, Lit Motors s’engage à déployer l’engin sur le marché au cours des neuf prochaines années. Concrètement, elle prévoit de mettre à la disposition des bailleurs de fonds un prototype bêta d’ici deux ans. La production de masse, elle, devrait commencer en 2029.

Des objectifs de vente assez ambitieux

Par ailleurs, Lit Motors projette de vendre près de 300 000 exemplaires du C-1 par an d’ici à 2034. Sur la page de présentation du véhicule sur WeFunder, Lit Motors affirme que celui-ci est idéal pour les citadins. Il comblerait « le fossé entre les transports publics (peu fiables et lents) et les véhicules de grande taille (inefficaces et coûteux), en ouvrant une nouvelle ère d’agilité, d’efficacité et de durabilité sur le marché des véhicules », peut-on lire. Protégé par plusieurs dizaines de brevets à travers le monde, le scooter gyroscopique, désormais nommé Lit Motors Auto-balance Electric Vehicle (AEV), est censé offrir deux places, c’est-à-dire une pour le conducteur et une autre pour le passager.

La charge rapide au rendez-vous

Par ailleurs, la start-up américaine promet une compatibilité avec les superchargeurs de Tesla. Grâce à la charge rapide, il suffirait de 5 minutes pour faire le plein de batterie. En revanche, sur une prise murale classique de 110 V, il faudrait jusqu’à 6 heures de charge pour atteindre le même niveau. En parlant de cela, la version commerciale du Lit Motors Auto-balance Electric Vehicle devrait intégrer une batterie de 13 kWh.

Son poids serait de 430 kg pour un empattement de 167 cm et une largeur de 102 cm. La puissance nominale du moteur serait quant à elle de 20 kW. Plus d'infos : litmotors.com.