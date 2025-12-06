Ornetin dévoile un nouveau piège à frelons asiatiques avec une surface réfléchissante aux UV

En 2022, le nombre de nids de frelons asiatiques découverts en France a presque doublé, passant de 1 983 nids en 2021 à 3 833 nids en 2022, selon les données officielles présentées par frelonsasiatiques.fr. Autant dire que l’invasion continue de s’étendre, et à Réau, je peux témoigner que les Vespa velutina n’ont absolument pas besoin d’invitation pour s’installer dans le jardin. Pour répondre à ce fléau, Ornetin propose désormais une innovation surprenante : le piège Ornetin UV, disponible sur leur site officiel, vendu en différents packs, avec ou sans bocaux. Une technologie réfléchissante spécialement conçue pour attirer les frelons grâce au spectre UV-A, invisible à l’œil humain mais parfaitement détectable par eux. Une innovation que je trouve très étonnante, et que je m’empresse de vous présenter. Découverte !

Un piège conçu pour être vu mais uniquement par les frelons

Le modèle Ornetin UV s’appuie sur l’expérience acquise depuis 2021, mais y ajoute une nouveauté majeure : une surface réfléchissante UV qui augmente de plus de 80 % la visibilité du piège pour les frelons. Une petite révolution dans la lutte sélective, surtout pour cibler les reines fondatrices, essentielles à capturer au printemps. Le système repose sur un matériau traité pour réfléchir la lumière dans le spectre UV-A. Et, si tout cela vous intrigue déjà, relisez notre article sur les débuts de l’invention d’un piège à frelons asiatiques qui se fixe sur de simples bocaux. Entièrement conçu en Béarn et fabriqué au Pays basque, Ornetin UV mise sur la performance, l’éco-conception et un engagement fort en faveur d’une fabrication locale. Une belle manière d’allier innovation et savoir-faire, tout en protégeant la biodiversité.

Des buses interchangeables pour une véritable sélectivité

Contrairement aux pièges classiques, le modèle Ornetin UV propose plusieurs buses saisonnières, permettant d’adapter le piégeage à l’espèce et au moment de l’année :

Buse bleue : reines Vespa velutina (printemps)

Buse violette : ouvrières Vespa velutina (été et automne)

Buses jaunes/oranges (option) : Vespa orientalis

Buse noire (option) : exclusion de Vespa crabro, le frelon européen

Cette sélectivité renforcée permet d’éviter l’impact sur les espèces locales, un point souvent oublié dans la lutte anti-frelons. Les bocaux compatibles sont standards (D100 mm), ce qui facilite grandement l’installation et évitera de longues séances de bricolage !

Comment installer Ornetin UV pour une efficacité optimale ?

Installer le piège est étonnamment simple, et c’est exactement ce que j’aime dans ce concept :

Printemps (reines) : buse bleue, position verticale, appât fruits rouges / bière blonde / vin blanc (33 %)

Été et automne (ouvrières) : buse violette, position horizontale, appât sucré sur paille

Toujours : choisir un emplacement dégagé , ensoleillé, et éloigné des zones de passage humain

, ensoleillé, et éloigné des zones de passage humain Nettoyage facile : un simple jet d’eau suffit ; le matériau PEHD résiste aux UV et aux intempéries

Pour compléter l’efficacité de la lutte, pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici sur l’autre invention d’Ornetin, la muselière pour lutter contre les frelons asiatiques.

Un piège pensé pour protéger, pas pour détruire à tout prix

L'objectif d'Ornetin est clair : lutter efficacement contre Vespa velutina tout en préservant la biodiversité. Grâce à sa technologie UV, à ses buses sélectives et à son ingénierie locale, Ornetin UV s'impose comme un outil innovant, durable et accessible, même pour ceux qui, comme moi, se retrouvent un peu trop souvent nez à nez avec un frelon en plein été. Découvrez le piège sur le site officiel : ornetin.com.