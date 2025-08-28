Ornetin dévoile une nouvelle « muselière » pour lutter contre les frelons asiatiques

Si vous avez déjà regardé un épisode de Maya l’abeille, vous savez qu’une ruche, c’est très animé. Entre les récoltes, la pollinisation et la gestion interne, il ne faudrait pas que des prédateurs comme le redoutable frelon asiatique paralysent les activités de la colonie. C’est exactement pour cela que des muselières existent. Mais c’est pour plus d’efficacité que la muselière d’Ornetin a été conçue. Les avantages : une ruche protégée, nos butineuses à l’abri et du miel à profusion pour nos apiculteurs ainsi qu’une biodiversité préservée. Présentation de cette nouvelle arme de lutte.

Ornetin, engagé dans la lutte anti-frelons asiatique

La société Ornetin a fait du frelon asiatique son cheval de bataille. En effet, on se souvient que la start-up française s’est fait connaître à travers son piège taillé sur mesure pour capturer les frelons. Cette fois, la jeune entreprise propose aux apiculteurs notamment une muselière anti-frelon. Les deux dispositifs de la lutte anti-frelons éponyme de la marque sont pensés pour être les plus accessibles du marché. Vous imaginez l’investissement que cela représenterait pour un rucher entier si une muselière coûtait seulement 25 € l’unité ? C’est pourquoi la jeune entreprise a pensé un modèle accessible, avec un prix unitaire plus abordable.

Une muselière pour protéger intelligemment

La muselière Ornetin corrige les défauts des dispositifs conventionnels dotés de systèmes à grillage. Ces derniers entraveraient la circulation des gardiennes. Et en situation de prédation, ils ne leur permettraient pas de vite s’échapper, les laissant alors à la merci des prédateurs. Les correctifs d’Ornetin ? À la place du grillage, une plaque de plexiglas intégrant des ouvertures 10 fois plus grande que les mailles classiques. Ainsi, les abeilles peuvent aller et venir dans toutes les directions sans se laisser prendre par les frelons. Un réel avantage de cette conception intelligente est la légèreté du dispositif qui s’expédie facilement comme une lettre à la poste.

Comment équiper une ruche avec cette muselière ?

Pour protéger les gardiennes et décourager les frelons avec la muselière Ornetin, la première étape est l’assemblage, car le produit est livré sous forme de kit. Ensuite, vous pouvez fixer l’ensemble sur la ruche à l’aide d’une vis. Et voilà ! Adieu les frelons et surtout bonjour la sérénité pour les abeilles comme on peut le voir dans la vidéo de présentation. Même si à cet instant-là, elles ne sont pas confrontées à une attaque. Cette muselière est disponible en deux versions, l’une compatible avec la ruche Nicot et l’autre avec les fonds en bois.

Une suggestion des concepteurs : utiliser la muselière de concert avec le piège pour bloquer et capturer les frelons presque simultanément. Apiculteur du dimanche ? Vous pouvez commander une muselière sur ornetin.com. Ce système de protection va-t-il équiper vos ruches suite à cet article ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .