Ornetin, l’invention d’un piège à frelons asiatiques qui se fixe sur de simples bocaux

Repéré pour la première fois en France en 2004, le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa velutina) est une espèce ravageuse qu’il faut éradiquer pour préserver la biodiversité. Il s’attaque aux pollinisateurs tels que les papillons et les abeilles. La situation est d’autant plus alarmante dans la mesure où il n’existe pour l’instant aucun prédateur capable de réguler cet insecte hyménoptère invasif originaire d’Asie. En plus de la menace qui pèse directement sur la faune et la flore, les frelons asiatiques constituent également un danger pour l’être humain vu qu’ils peuvent mener une attaque collective lorsqu’ils se sentent menacés.

Un accent sur la praticité

Avec son invention baptisée Ornetin, la jeune entreprise française éponyme veut ainsi changer la donne. Comme indiqué en début d’article, il s’agit d’un piège à frelons asiatiques qui promet d’être efficace et facile à utiliser. De plus, il est réutilisable à vie. Cette solution a la particularité de n’utiliser aucun produit chimique. Elle consiste en une pièce en plastique dont le filetage permet de l’associer à un bocal en verre Le Parfait.

Concrètement, l’Ornetin est adapté au bocal Familia Wiss diamètre 100 de la mythique marque française fondée au début des années 1900. Fait intéressant, sa conception avancée lui permet de capturer uniquement les frelons asiatiques. Autant dire qu’il ne risque pas de mettre en danger les abeilles et les autres insectes.

Protéger les pollinisateurs et les plantes

Du fait de son efficacité et de sa facilité de mise en œuvre, l’Ornetin convient aussi bien aux apiculteurs qu’aux particuliers. Sans oublier les municipalités à la recherche d’une solution peu couteuse et durable pour préserver les jardins publics. Comme vous l’aurez compris, le piège aide à protéger les plantes ainsi que les abeilles en réduisant la menace des frelons asiatiques. Après tout, les frelons à pattes jaunes tuent en moyenne chaque année, à l’échelle départementale, près de 60 tonnes d’insectes.

Prix et disponibilité

L’Ornetin peut être disposé à la verticale ou à l’horizontale, selon les besoins. Il fonctionne à sec et est entièrement lavable. Concernant l’appât, il est possible d’utiliser du sirop de canne ou de betterave. Une fois rempli de frelons asiatiques, le bocal est vidé. Pour ce faire, il suffit de plonger le piège dans l’eau pendant environ 6 heures afin de tuer les insectes capturés.

D’après son concepteur, ce piège à frelons asiatiques possède le coût total d’exploitation le plus bas du marché. Au bout d’un an d’utilisation, il reviendrait même moins cher qu’un piège fait maison à base de bouteille. À noter que le produit est actuellement proposé sous forme de kit complet à seulement 14,90 € au lieu de 17,90 €. Plus d’infos : leparfait.com.