OTICHECK, une invention française pour détecter les otites avant qu’elles ne s’aggravent

Ah les otites, c’est douloureux quand on est adulte, mais encore pire lorsque l’on est un bébé sans défense ! Mon frère Maxime pourrait vous le confirmer ! Il a été, comme ma mère aime le rappeler, un véritable bébé-otite. De sa naissance à ses 12 mois, il passait plus de temps chez le médecin qu’à la crèche. Entre antibiotiques, corticoïdes et nuits écourtées, la famille entière s’en souvient ! Rien ne semblant fonctionner, il a fallu en arriver à une paracentèse des deux oreilles : une intervention aussi invasive que traumatisante pour un bébé d’un an. Aujourd’hui encore, dès que septembre approche, il ne quitte plus son bonnet de laine. Alors, autant dire que mes parents auraient adoré connaître OTICHECK, cette invention 100 % française qui pourrait éviter bien des galères aux jeunes parents. Alors, quelle est cette invention géniale ? Présentation.

Comment est née cette invention française ?

Conçu par Marine Torrollion, ingénieure et maman de deux enfants sujets aux otites à répétition, OTICHECK détecte en quelques secondes la présence d’une otite moyenne grâce à une technologie acoustique inédite. D’après Ameli.fr, les otites sont des inflammations très fréquentes de l’oreille, souvent d’origine bactérienne. Elles peuvent toucher l’oreille externe, moyenne ou interne et chez les enfants, elles représentent même la seconde cause de consultation pédiatrique, selon Le Monde. Une invention sur le sujet pourrait donc permettre de limiter les consultations, mais surtout de soulager les enfants !

Comment fonctionne OTICHECK ?

Le dispositif se compose d’un petit détecteur connecté et d’une application mobile. En moins de deux secondes, il indique si l’oreille est saine ou s’il existe un risque d’otite moyenne aiguë. L’objectif : rassurer les parents et orienter plus vite vers un professionnel de santé. C’est une vraie révolution pour les familles confrontées aux otites à répétition, sachant que 80 % des enfants de moins de 3 ans en souffrent.

Le fonctionnement en détail

Le détecteur émet un son doux dans l’oreille.

L’appareil mesure la résonance du tympan .

. L’application affiche le résultat en quelques secondes.

Les données sont enregistrées pour un suivi pédiatrique facilité.

Résultat : un diagnostic d’alerte fiable, sans douleur ni coton-tige ! Et, en prime, OTICHECK est conçu pour toute la famille : parents, enfants et même grands-parents peuvent s’en servir. Pour ceux qui, comme moi, aiment prévenir plutôt que guérir, un bon entretien auditif commence aussi par les bons gestes : nous vous en parlions dans cet article, les bouchons d’oreilles sous la douche, par exemple, sont une protection toute simple contre l’humidité, grande ennemie des oreilles sensibles.

Ce qu’apporte OTICHECK en un coup d’œil

Avantage Bénéfice immédiat Détection rapide (2 secondes) Réduit le risque de complications Technologie douce et non invasive Pas de douleur, même pour les bébés Suivi via application mobile Historique consultable à tout moment 100 % français Conçu et fabriqué à Grenoble Accessible au grand public Utilisation simple à domicile

Un projet humain et technologique né de l’expérience parentale

Marine Torrollion et Réda Bekkar, cofondateurs de O-Techno, ont conçu OTICHECK pour répondre à un vrai besoin : soulager la détresse des parents quand leur enfant pleure sans cause apparente. Soutenue par des ORL et des laboratoires d’acoustique, la startup grenobloise a déjà prouvé l’efficacité de son prototype, avec une réduction de 90 % des erreurs de détection lors des tests. Selon la fondation pour l’audition, une otite non soignée peut entraîner des complications graves comme la perte d’audition ou la chronicité de l’infection. En donnant la possibilité de détecter plus tôt, OTICHECK pourrait changer la donne pour des milliers de familles. Et, à l’heure où les rendez-vous médicaux sont parfois difficiles à obtenir, cet appareil agit comme un allié du parcours de soins, et surtout comme un compagnon de sérénité pour les parents.

À mes yeux, OTICHECK, c’est un peu la trousse magique qu’on rêverait tous d’avoir dans sa pharmacie familiale : simple, pratique et rassurante. Mon frère Maxime, lui, serait sans doute le premier à approuver pour sa petite Lya, née en mai dernier ! Pour découvrir cette innovation prometteuse et suivre son développement, rendez-vous sur le site officiel d’O-Techno. Et vous, pensez-vous qu’un tel dispositif pourrait enfin nous éviter les fameuses « nuits blanches » liées aux otites de vos bambins ? Ce sujet vous fait réagir ? Partagez vos idées ou votre vécu, cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !