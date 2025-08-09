Overboard : un Français dévoile un skateboard volant au concours d’invention James Dyson Award

Il se pourrait que nous assistions à la naissance d’un nouveau moyen de transport personnel : l’hoverboard. Ce projet, mené par un étudiant français, pourrait marquer un tournant dans le domaine de la mobilité urbaine (ou pas).

Une planche overboard.
Pourrons-nous nous déplacer comme Marty McFly sur un Overboard ? Image d'illustration non contractuelle. Crédit photo : M. MOignet pour NeozOne

Et si demain, au lieu de marcher ou de rouler, nous planions au-dessus du sol ? Conçu par Gilles Taieb, étudiant à l’ECAM-EPMI à Cergy, l’Overboard est une planche à air comprimé qui serait capable de faire léviter son utilisateur à quelques centimètres du sol pendant environ une heure et demie. Inspiré des hovercrafts, cet appareil révolutionnaire pourrait redéfinir le principe de la sustentation par coussin d’air en s’appuyant sur une technologie de pompage brevetée et miniaturisée. Selon les explications de son concepteur, le cœur de l’Overboard repose sur un « algorithme de dimensionnement permettant d’adapter la planche en fonction de la taille théorique du système de pompage ». L’objectif serait de garantir un débit d’air suffisant tout en conservant un confort optimal pour l’utilisateur.

Une conception ingénieuse

Grâce à ses compétences avancées en prototypage 3D, Gilles Taieb affirme avoir conçu une structure optimisée, intégrant des composants en acier uniquement au niveau des zones soumises à des contraintes mécaniques importantes. Les autres composants, imprimés en 3D, auraient été rendus étanches grâce à des procédés innovants. La propulsion, quant à elle, serait entièrement « sur mesure ». Pour le reste, l’engin intégrerait des pièces que l’on peut facilement trouver dans le commerce. Cette approche devrait bien évidemment rendre le projet économiquement viable en facilitant la production à grande échelle.

Un mécanisme de compression de l'air.
Des pièces 3D étanches pour fabriquer un mécanisme de compression d’air. Crédit photo : Gilles Taieb

Des premiers tests réussis

Apparemment, l’Overboard ne se contente pas d’être une promesse sur le papier. Son inventeur aurait déjà mené des tests préliminaires à l’issu desquels il aurait réussi à estimer le débit d’air minimal nécessaire pour soulever un individu de moins de 100 kg. Étonnamment, aucune vidéo du dispositif en condition réel n’a été dévoilé à l’heure où j’écris ces lignes. Par ailleurs, Gilles Taieb affirme avoir développé un système de motorisation avec réducteur, ce qui aurait permis d’obtenir un couple suffisant pour activer les propulseurs de l’Overboard à haute vitesse. À ce stade, les essais se seraient toutefois concentrés sur un seul propulseur, avec pour prochaine étape l’ajout de capots permettant une lubrification continue du système et assurer ainsi sa fiabilité.

Bientôt une nouvelle forme de mobilité ?

Malheureusement, l’aspect technique de l’Overboard demeure flou. De nombreuses questions subsistent concernant son fonctionnement. Néanmoins, si le projet se concrétise, cette planche à air comprimé pourrait bien ouvrir la voie à une à une nouvelle forme de mobilité, plus ludique, plus écologique, et potentiellement adaptée aux environnements urbains. En réalité, le but n’est pas de remplacer les voitures et les vélos, mais de proposer une alternative adaptée aux trajets courts.

L'inventeur du projet.
Gilles Taieb et son projet d’Overboard avec la planche et des mécanismes imprimés en 3D. Crédit photo : Gilles Taieb

Bien sûr, l’engin pourrait également susciter l’intérêt des amateurs de sports extrêmes. Ce projet est actuellement présenté aux James Dyson Awards pour plus d’informations. Verrons nous un jour des skateboards à lévitation comme dans le film retour vers le futur ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

