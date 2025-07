Palahook, l’invention simple et efficace pour des journées de plage sans sable dans le sac

On a tous vécu cette aventure un jour : le sable de plage au fond du sac, dans lequel nagent des restes de biscuits ! Quant aux clés de la voiture, cachées tout au fond, elles n’apprécient jamais le contact avec cette matière naturelle ! Avec l’invention que je vais vous présenter, vous allez gagner un peu de sérénité sur la plage ! Cette dernière baptisée le Palahook est un crochet de plage ingénieux, qui fait déjà parler de lui. Imaginé par François Boisvert, cet accessoire malin, vendu 29,99 dollars canadiens (environ 20,60 €) sur le site officiel, s’installe en quelques secondes sur un parasol pour garder votre sac proprement suspendu. Cette invention nous vient du Canada et plus particulièrement du Québec où il est fabriqué 100 % localement ! L’idée ? Offrir aux vacanciers un moyen simple de garder leur sac à portée de main, bien en vue, et surtout loin du sable et des bestioles. Une invention qui s’inscrit dans la lignée des innovations estivales, à l’image du parasol gonflable ShadeSock, que nous vous présentions dans cet article. Présentation.

Une idée née d’un coup de marteau sur un poteau

Tout a commencé en 2014 sur une plage de Cuba, lorsqu’en se promenant, François Boisvert aperçoit un vacancier qui tente désespérément d’enfoncer un clou dans un poteau de palapa (parasol en chaume) pour y accrocher son sac. Le déclic est immédiat : il faut inventer un accessoire simple pour éviter ce genre de galère ! Quatre ans plus tard, après de nombreux tests et plusieurs mélanges de polymères, le Palahook voit le jour. Ce crochet portatif combine élasticité et pression pour rester bien en place sur n’importe quel poteau. Son nom ? Un mélange entre « palapa » et « hook » (crochet en anglais). Résultat : un système discret, léger, et surtout ultra-pratique pour suspendre sacs, serviettes ou autres accessoires de plage sans prise de tête.

Le succès fulgurant d’une invention aussi simple que brillante

Commercialisé depuis 2020, le Palahook a connu un démarrage un peu ralenti par la pandémie. Son succès a explosé grâce à un passage remarqué à l’émission « Dans l’œil du dragon », équivalent en France, à l’émission Qui veut être mon associé ? Depuis, François Boisvert a littéralement vu ses ventes s’envoler. Ce qui plaît tant ? Sa simplicité ! Une fois le parasol planté, il suffit d’accrocher son sac et de se relaxer ! Plus besoin de coincer son sac sous la chaise, de le surveiller en permanence ou de le poser dans le sable. Le Palahook fait aussi des merveilles pour repérer facilement son coin de plage : il suffit d’accrocher son sac en hauteur pour retrouver sa place en un clin d’œil après un bain ou une balade. François Boisvert, toujours aussi passionné, rêve désormais d’embaucher du personnel, notamment des personnes en situation de handicap, pour soutenir la fabrication de son invention. Une belle aventure entrepreneuriale, locale et humaine.

Une invention qui pourrait bien devenir votre indispensable des vacances

Ce qui rend le Palahook si séduisant, au-delà de sa fabrication locale, c’est sa capacité à résoudre un problème universel avec une simplicité déconcertante. On connaît tous ce moment gênant où l’on tente maladroitement de coincer son sac sur sa chaise longue. Parfois, c’est pire encore, on l’abandonne dans le sable en croisant les doigts pour qu’il ne soit pas trop rempli à la fin de la journée… Avec cet accessoire, vous gardez votre sac accessible, propre et sous vos yeux.

Pour en savoir plus ou vous offrir le vôtre, rendez-vous sur le site officiel du Palahook. Alors, vous aussi, prêt à adopter cette invention québécoise pour des journées de plage sans stress et sans sable dans le sac ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !