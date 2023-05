Panneaux solaires : Beem dévoile un nouveau kit prêt à l’emploi de 420 W pour se lancer dans l’autoconsommation

Ayant été fondée en 2019 par des passionnés de l’énergie renouvelable, Beem Energy est une jeune entreprise française basée à Nantes. Avec son slogan « Devenez producteur d’énergie positive », elle s’efforce de concevoir des produits respectueux de l’environnement et pouvant contribuer à notre désir de produire de l’énergie de façon autonome. Dans cette optique, la start-up lance actuellement le Kit 420 W. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un kit énergétique clé en main possédant une puissance de 420 W. Il est constitué de quatre panneaux solaires et d’autres accessoires qui promettent puissance, économies et sécurité.

Une tendance vers l’autoconsommation

D’après une étude récente menée par l’entreprise, 74 % des Français sont intéressés par l’idée de produire eux-mêmes l’énergie dont ils ont besoin au quotidien. Le marché de l’autoconsommation est donc en pleine expansion en France, comme dans beaucoup d’autres pays ! Évidemment, Energy ne veut pas passer à côté d’une telle opportunité. C’est pourquoi elle vient de lever le voile sur le Kit 420 W. Tous les aspects de ce kit photovoltaïque ont été pensés de sorte à garantir la satisfaction de la clientèle.

Une économie non négligeable

Beem Energy affirme que son produit permet d’économiser en moyenne 250 € chaque année sur notre facture d’électricité : 140 € grâce à la production d’énergie solaire et 110 € grâce à la maîtrise de sa consommation énergétique procurée par une application dédiée. En effet, les clients de l’entreprise ont à leur disposition l’application mobile Beem Energy (disponible sur l’App Store et le Play Store) qui donne la possibilité de surveiller la consommation et la production d’énergie en temps réel.

Prix et disponibilité

Répondant aux exigences de la norme de l’ADEME, le kit se caractérise par son design élégant et s’adapte à différents types de configurations. Il peut notamment être installé au mur ou au sol. Par ailleurs, il existe en version classique et en une version pourvue d’un motif floral. L’ensemble se compose notamment de quatre panneaux solaires de 105 W chacun et d’un onduleur assez discret, puisqu’il est intégré à l’arrière de l’un des quatre modules. Divers accessoires nécessaires à l’installation constituent également ce kit. Le Beem Energy Kit 420 W se déploie facilement.

Son installation ne requiert aucune compétence particulière. Ce kit solaire made in France est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site web de la startup au prix de 740 € TTC. Cependant, si vous effectuez votre achat dès maintenant, sachez que Beem Energy mène actuellement une promotion permettant de bénéficier d’une réduction de 30 €. Les panneaux solaires Beem sont disponibles sur le site officiel, ainsi que chez Leroy Merlin et Boulanger.