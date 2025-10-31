Panneaux solaires : une plateforme verticale en 3D pour produire 50 % d’énergie en plus

Force est de constater que la plupart des installations solaires actuelles mettent en œuvre des modules photovoltaïques disposés à l’horizontale. Cette configuration est valable aussi bien pour les installations sur toiture que celles au sol. En dépit de sa simplicité, cette disposition présente malheureusement un certain nombre d’inconvénients. En plus de consommer beaucoup d’espace, elle est par exemple loin d’être optimale en termes de capture de la lumière naturelle. Pour résoudre ce problème, la start-up texane Janta Power a eu l’idée de mettre au point une tour solaire verticale en 3D dont la conception s’inspire du principe des gratte-ciel.

Une conception inspirée de l’urbanisme vertical

L’idée est d’empiler les panneaux solaires à la verticale comme on le fait avec les logements dans les grandes villes. Le résultat est une structure en forme de tour composée de modules inclinés et empilés verticalement. Cette configuration favorise l’exposition des cellules solaires à la lumière du jour sans nécessiter une grande emprise au sol. Cela en fait une solution idéale pour les environnements urbains, les centres de données, les sites industriels, les universités, etc. En effet, Janta Power promet une capacité à générer jusqu’à 50 % d’énergie en plus par rapport aux systèmes photovoltaïques disposés à l’horizontale tout en occupant trois fois moins d’espace au sol.

Suivi intelligent du soleil

En plus de son design innovant, la tour solaire développée par la jeune entreprise américaine est équipée d’un système de suivi automatique de la trajectoire du soleil. Celui-ci permet de capter l’énergie solaire de manière optimale tout au long de la journée, y compris au lever et au coucher du Soleil. Il faut savoir que les panneaux solaires posés à l’horizontale ont du mal à capter cette énergie lorsque le Soleil est bas à l’horizon. Bien sûr, cette capacité de capture optimisée assure une production d’électricité plus stable et prolongée. En conséquence, la start-up promet un facteur de capacité de l’ordre de 32 %, contre environ 22 % pour les installations classiques.

Bientôt sur le marché ?

Concernant le coût de production d’électricité, je dois dire qu’il est plutôt satisfaisant. Janta Power affirme effectivement que celui-ci avoisine 0,05 dollar par kWh. Cela est bien inférieur à la moyenne mondiale actuelle estimée à 0,15 dollar par kilowattheure. Autant dire qu’il s’agit d’une technologie compétitive qui pourrait faciliter la transition énergétique au sein des endroits où l’espace est limité. Côté robustesse, la plateforme est conçue pour résister à des vents allant jusqu’à 275 km/h ! À noter que le système est en phase de test dans des lieux stratégiques comme les aéroports internationaux de Munich et de Dallas-Fort Worth.

Grâce à une récente levée de fonds de 5,5 millions de dollars (~4,8 millions d'€), l'entreprise prévoit d'accélérer le déploiement de la technologie. Plus d'infos : jantaus.com.