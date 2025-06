Par son design, le Thermomix TM7 peut accueillir un bol plus grand, dévoile une conseillère

Vous n’avez pas pu échapper à l’information de ce printemps ! Vorwerk a lancé les précommandes de son nouveau Thermomix, le TM7 vendu au prix de 1 599 € sans promo, pour ce tarif, il ne se contente pas de mijoter, mixer, peser ou cuire à la vapeur : il promet aussi de le faire en silence. Un argument de vente qui fait rêver tous les amateurs de cuisine… et leurs voisins de palier. Mais, alors, est-il réellement discret ? Et, quelles seraient les possibilités d’améliorations, notamment au niveau du bol, considéré comme « trop petit » par de nombreux clients. L’entreprise Vorwerk proposera-t-elle prochainement un bol beaucoup plus grand pour répondre à ce besoin ? Pour le savoir, nous l’avons mis à l’épreuve, oreilles grandes ouvertes. Et, pour aller plus loin, nous avons même posé la question à une conseillère officielle Vorwerk. Décryptage.

Un robot plutôt discret… sauf quand il s’énerve !

Soyons honnêtes : le TM7 fait beaucoup d’efforts pour se faire oublier, surtout en comparaison des anciennes générations. Quand il pèse vos ingrédients ou affiche ses recettes sur son bel écran tactile, il est totalement silencieux. Lorsqu’il mijote ou cuit à basse température, il ronronne doucement, à peine plus qu’une plaque à induction. Même la fonction vapeur s’est assagie. Mais, évidemment, dès qu’on passe à la vitesse 10 ou au pétrissage intensif, il faut s’attendre à quelques décibels. Rien d’insupportable, mais difficile d’imaginer une conversation tranquille juste à côté pendant qu’il travaille à pleine puissance. Cela dit, le niveau sonore est globalement bien maîtrisé, et le TM7 reste plus silencieux que bon nombre de blenders ou robots cuiseurs concurrents. Il ne vous réveillera pas à l’aube si vous lancez une brioche, et il ne couvrira pas la voix de votre série préférée si vous cuisez une soupe. Un vrai plus pour les cuisines ouvertes et les soirées feutrées.

Ce que dit la conseillère (et ce qu’elle ne dit pas).

Curieuse de creuser la question, nous avons interrogé une conseillère Vorwerk, lors d’une présentation du TM7. Et, si elle a confirmé la discrétion globale de l’appareil, elle nous a aussi glissé une information intrigante sur le design. Contrairement au TM6, le TM7 ne possède pas de carénage autour de son bol. Résultat ? Il y aurait potentiellement la place pour un bol plus grand à l’avenir. Dans cette vidéo (à 5 minutes et 10 secondes), notre conseillère explique que cette absence de carénage « laisse supposer » une évolution possible. Aucune info officielle pour le moment, mais l’hypothèse est alléchante : un bol plus grand pour régaler les grandes tablées ? On signe tout de suite. Reste à savoir si cette compatibilité sera rétroactive ou si cela nécessitera un achat séparé. Patience, donc.

Les points à retenir sur le bruit du Thermomix TM7

Situation d’utilisation Niveau sonore observé Appréciation utilisateur Pesée ou navigation écran 0 dB (silencieux) Parfait pour les matinées calmes Cuisson lente ou vapeur douce 35 à 45 dB Discret, ambiance zen Mixage modéré (vitesse 4-6) 50 à 60 dB Bruit perceptible mais supportable Turbo / Vitesse 10 / Pétrin Jusqu’à 70 dB Un peu bruyant, mais normal pour l’effort demandé

En résumé : un robot plus calme que votre cafetière broyeur à grains !

Le Thermomix TM7 ne révolutionne pas complètement le silence, mais il améliore nettement le confort sonore en cuisine. Que ce soit pour une soupe de fin de journée ou un dessert minute en soirée, il reste agréable à utiliser sans réveiller toute la maison. Les moments bruyants restent ponctuels et bien moins gênants que sur de nombreux appareils concurrents.

Et, avec cette possibilité d’un futur bol plus grand, le TM7 pourrait même encore gagner en praticité. On sent que Vorwerk a pensé au long terme, même si rien n’est confirmé officiellement à ce jour. Alors, selon vous : le bruit du Thermomix TM7 est-il acceptable ou mérite-t-il encore quelques réglages côté discrétion ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !