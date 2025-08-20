Parkinson : 7 inventions ingénieuses qui redonnent autonomie et confort aux malades

La maladie de Parkinson, découverte en 1817 par le médecin britannique James Parkinson, touche aujourd’hui plus de 270 000 personnes en France, et environ 25 000 nouveaux cas apparaissent chaque année, selon le ministère de la Santé. Les symptômes (tremblements, raideur musculaire, perte de mobilité) peuvent transformer chaque geste du quotidien en véritable défi. Je me souviens encore d’un ami de ma mère, Roger, atteint de cette maladie et de sa « honte » de ne plus pouvoir boire un verre sans tout renverser.

Je me souviens aussi de notre impuissance totale face à son désespoir ! Heureusement, de nombreux inventeurs, parfois très jeunes, imaginent des solutions ingénieuses pour redonner un peu d’autonomie et de confort aux malades. Qu’il s’agisse d’une tasse à trois pieds, d’une cuillère stabilisée ou même d’une serrure inclusive, ces petites révolutions améliorent vraiment la vie. Je vous propose de découvrir sept inventions marquantes, qui montrent que l’innovation peut naître d’un simple geste d’amour ou d’un constat pratique. C’est parti pour ce petit tour d’horizon, plein d’espoir pour les malades.

La tasse Kangaroo, née d’un élan d’amour familial

En 2014, une collégienne de 11 ans a bouleversé le quotidien de son grand-père atteint de Parkinson. Lily Born a inventé la Kangaroo Cup, une tasse à trois pieds qui reste stable malgré les tremblements. Dix ans plus tard, cette idée toute simple est devenue un succès mondial. Nous vous en parlions dans cet article complet sur la Kangaroo Cup. Comme quoi, l’ingéniosité peut aussi rimer avec tendresse. Et puis avouons-le : qui n’a jamais renversé son café sur le clavier du PC ? Avec ses trois pieds, cette tasse pourrait sauver bien des ordinateurs et pas que les malades de Parkinson.

La combinaison Exopulse, une armure high-tech

La société suédoise Exopulse a développé la Mollii Suit, une combinaison bardée de 58 électrodes qui stimulent les muscles à basse fréquence. Elle réduit les tremblements, soulage les spasmes et améliore l’autonomie. Le dispositif s’enfile comme un vêtement et agit durant 48 heures après une séance d’une heure. Une sorte de « super-armure » médicale dont nous vous parlions dans cet article. On croirait presque voir une tenue de superhéros, mais ici le « super pouvoir » est bien plus utile : retrouver la liberté de ses mouvements. Ainsi, j’imagine la satisfaction du malade parvenant à se mouvoir seul sans aide !

Tremelo, un bracelet qui défie les tremblements

Imaginé par un spécialiste vietnamien, le Tremelo est un dispositif porté au poignet qui absorbe les vibrations, un peu comme les amortisseurs des ponts suspendus. Résultat : les tremblements sont réduits, permettant de boire ou manger sans tout renverser. Je vous assure, pour l’avoir vécu, que c’est l’un des symptômes les plus pénibles pour les malades. Pour plus de détails, retrouvez notre article complet ici. Sa technologie s’inspire d’ingénierie appliquée aux gratte-ciels, preuve qu’un savoir-faire peut se décliner du béton à l’assiette. Finalement, le Tremelo est un peu comme un garde du corps discret qui stabilise vos gestes.

L’exosquelette médical d’Ottobock

Conçu par la société allemande Ottobock, l’Exopulse Mollii Suit (version médicale avancée) agit sur la spasticité musculaire grâce à une neuromodulation ciblée. Facile à enfiler, lavable et disponible en trente tailles, il améliore la mobilité au quotidien. Une innovation de pointe présentée dans notre article sur l’exosquelette Ottobock. Ici, l’innovation va bien au-delà du confort : elle permet aussi de repousser les limites de la dépendance.

Une brosse à dents qui redonne le sourire

À Florence, dans le Kentucky, des étudiants ont conçu une poignée de brosse à dents ergonomique pour les personnes atteintes de tremblements. Elle s’adapte aux manches classiques et permet un meilleur maintien, grâce à une sangle évitant de lâcher la brosse. Une invention simple, mais essentielle, détaillée dans cet article. Ce qui est beau, c’est que l’idée vient directement d’une malade, soucieuse de préserver son autonomie. Résultat : un objet du quotidien qui redonne dignité et sourire, au sens propre comme au figuré.

Simply Lock, la serrure inclusive

Insérer une clé dans une serrure peut devenir une mission impossible quand on tremble. Anaïs Remen, étudiante en design, a créé Simply Lock, un entonnoir fixé sur la serrure qui guide la clé. L’idée, née en pensant à son grand-père, a été primée et pourrait être industrialisée. Pour en savoir plus, découvrez notre article sur Simply Lock. Un concept d’une simplicité déconcertante, mais qui change tout pour les personnes concernées. Comme quoi, parfois, une idée « toute bête » peut avoir des effets grandioses.

Liftware Level, la cuillère stabilisée

La cuillère Liftware Level compense automatiquement les tremblements grâce à un système électronique. Capteurs et moteurs maintiennent l’ustensile stable, permettant de manger sereinement. Modulaire, elle peut aussi devenir une fourchette. Le kit de démarrage coûte environ 195 $. Un petit bijou technologique présenté dans notre article sur la Liftware. L’autonomie à table peut sembler un détail, mais elle est fondamentale pour garder confiance en soi. Avec la Liftware, un repas redevient un plaisir partagé, et non plus une épreuve.

Ce qu’il faut retenir

Avant de vous proposer les inventions d’un vieux un peu fou, soufflées par l’AVC de son fils, je vous propose de récapituler ce dont nous venons de parler :

Kangaroo Cup : tasse à trois pieds, inventée par une collégienne.

Mollii Suit : combinaison électrostimulante pour réduire les tremblements.

Tremelo : bracelet anti-vibrations pour stabiliser les gestes.

Exosquelette Ottobock : combinaison médicale contre la spasticité.

Brosse à dents ergonomique : poignée épaissie pour un meilleur maintien.

Simply Lock : serrure inclusive avec entonnoir guide-clé.

Liftware Level : cuillère électronique anti-tremblements.

Toutes ces inventions pourraient apporter un « plus » aux malades de Parkinson. Certaines seront commercialisées, d’autres tomberont dans l’oubli ! Néanmoins, je retiendrai que le génie peut aussi bien se cacher dans un laboratoire que dans un garage bien équipé !

Les astuces bonus du « Vieux Bricole » !

Avec ses 21 000 abonnés sur Facebook, Le Vieux Bricole n’est pas un inventeur comme les autres. Derrière ce pseudonyme se cache Édouard Bahr, ancien professeur de dessin industriel, qui a transformé son atelier en véritable laboratoire d’astuces après l’AVC de son fils en 2011. De la réparation express du couvercle de poubelle grâce à quelques rivets tubulaires, au plateau universel pour ouvrir les bocaux d’une seule main, ses trouvailles apportent des solutions concrètes et malignes aux petits tracas du quotidien.

Certaines, comme son handi-manivelle pour faciliter l’usage des stores par les personnes hémiplégiques, ont même été récompensées par Handicap International. Infatigable, il continue de partager gratuitement ses tutoriels détaillés, pour que chacun puisse reproduire ses inventions et retrouver un peu d’autonomie. Pour découvrir quelques-unes de ses créations malignes, nous vous en parlions dans cet article. Elles ne seront sans doute jamais commercialisées sauf si un industriel se penchait sur les nombreuses inventions de cet octogénaire, véritable Géotrouvetout ! Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook pour découvrir des centaines d’inventions.

Quand l’ingéniosité change le quotidien…

Toutes ces inventions partagent un point commun : elles ont été conçues en observant les gestes les plus simples, souvent rendus difficiles par la maladie de Parkinson. De la tasse stable à la serrure inclusive, chacune redonne un peu de liberté et de dignité aux malades. Alors, que pensez-vous de ces inventions : gadgets ingénieux ou véritables révolutions pour les malades de Parkinson ? Et vous, que pensez-vous de ces inventions ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !