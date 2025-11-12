Paro, un robot émotionnel d’assistance thérapeutique pour les enfants et les seniors

Ces dernières années, la robotique d’assistance s’est invitée dans les hôpitaux, les EHPAD et même certaines familles. Un mouvement que le Sénat analysait déjà dans un rapport officiel consacré aux robots sociaux. Aujourd’hui, l’un de ces compagnons thérapeutiques attire particulièrement l’attention : PARO, robot émotionnel d’assistance thérapeutique qui a pris la forme d’un petit phoque. Commercialisé pour environ 8 000 €, ce dispositif médical de classe I est testé dans plusieurs établissements, dont le célèbre hôpital pédiatrique Lenval à Nice (06). PARO utilise l’IA, des capteurs sensoriels et une conception ergonomique unique pour simuler la présence réconfortante d’un animal, mais sans les risques liés à un véritable compagnon. Une idée géniale qui me rappelle que ma mère me donnait un ours en peluche pour que je puisse lui dire où j’avais mal ! Il n’était pas connecté, mais je le câlinais, il me réconfortait. Je vous embarque à la découverte de ce petit phoque qui pourrait aider les soignants à comprendre davantage les patients. C’est parti.

Un petit phoque conçu pour la thérapie, pas pour faire joli

PARO n’est pas un gadget : c’est le fruit de 10 années de recherche au Japon, soutenues par plusieurs études cliniques. Commercialisé depuis 2005, il est aujourd’hui utilisé dans plus de 30 pays et déjà adopté dans plus de 350 établissements français (EHPAD, IME, MAS, FAM…). Alors, pourquoi un phoque plutôt qu’un chien ou un chat ? Parce que les animaux familiers peuvent parfois susciter des peurs, des allergies ou de mauvais souvenirs. Le phoque, lui, est universellement perçu comme doux, innocent et sans danger. Ses grands yeux ont été volontairement agrandis, sa bouche adoucie, ses mouvements ralentis pour inspirer la confiance – ce qui rappelle d’ailleurs le design des robots sociaux comme Sophia, nous vous en parlions dans cet article.

Au toucher, PARO est recouvert d’une fourrure synthétique antibactérienne et antifongique. Il pèse 2,5 kg, mesure 57 cm, remue la queue, bouge la tête, cligne des yeux et pousse de petits sons. À l’intérieur, 7 moteurs, des capteurs tactiles, lumineux et de position, ainsi que 3 microphones capables de localiser une voix par triangulation. Le tout piloté par une IA qui analyse les émotions perçues et adapte les réactions du robot. En clair : PARO n’imite pas l’animal, il imite l’émotion que provoque un animal.

Une efficacité clinique observée chez les enfants comme chez les personnes âgées

En 2025, plusieurs hôpitaux français ont intensifié leurs tests de robots thérapeutiques pour réduire l’usage des écrans en pédiatrie. Et, PARO joue un rôle important dans les thérapies non médicamenteuses. Les soignants de l’hôpital Lenval l’utilisent pour apaiser les jeunes patients, réduire la perception de la douleur ou détourner l’attention pendant des examens. On est loin du simple jouet interactif. Le robot réagit au ton de la voix, aux caresses, aux bruits ambiants. Il peut exprimer la joie, la surprise ou même un léger mécontentement quand on le stimule trop. Cette interaction proactive aide notamment les enfants anxieux ou stressés, mais également les patients atteints d’Alzheimer ou de troubles cognitifs.

Cette complémentarité entre robotique et soins rappelle d’autres innovations dont nous parlions récemment, comme le robot d’assistance pour habiller les patients, conçu pour accompagner les personnes à mobilité réduite. C’est aussi un robot, encore plus perfectionné, l’exosquelette Twin, qui est, lui, pensé pour redonner de l’autonomie aux paraplégiques. Autrement dit, PARO s’inscrit dans une dynamique plus large : celle des robots d’assistance capables de compléter le travail des soignants et des aidants, sans jamais les remplacer.

Comparatif express : PARO face aux autres robots d’assistance

Critère PARO Robots d’assistance classiques Forme Phoque blanc apaisant Bras robotisé, humanoïde ou support motorisé Objectif Apaisement émotionnel Mobilité, assistance physique, manipulation Publics Enfants, Alzheimer, gériatrie Handicap moteur, mobilité réduite Interaction Capteurs + IA émotionnelle Capteurs + moteur + assistance ciblée Risques Aucun (pas d’allergie, pas de morsure) Risques mécaniques plus élevés

PARO, un compagnon émotionnel boosté à l’IA : pourquoi ça fonctionne aussi bien ?

Ce robot fonctionne parce qu’il combine trois éléments rarement réunis :

Un design émotionnel parfaitement maîtrisé : proportions, mouvements doux, sons apaisants. Une IA capable de s’ajuster : PARO ne répète pas en boucle les mêmes réactions, il interprète. Une ergonomie pensée pour le contact : son poids, sa texture et sa taille incitent à le prendre dans les bras.

Un robot qui rassure les patients…

Je repense à ce jeune patient vu dans un reportage : PARO posé contre lui, il cessait littéralement de pleurer en quelques secondes. Le phoque devenait un ancrage émotionnel, une présence rassurante. Des professionnels de Lenval expliquent que PARO remplace avantageusement les écrans pour distraire et rassurer les enfants hospitalisés. Et, même si son prix de 8 000 € peut surprendre, sa durabilité et son efficacité clinique justifient largement l’investissement selon les équipes médicales. Ce robot répond aussi à un besoin essentiel : mieux accompagner les aidants, comme le souligne le gouvernement dans cette analyse sur les robots humanoïdes.

… mais également les soignants

Au-delà des effets observés sur les patients, PARO agit aussi comme un véritable soutien psychologique pour les soignants. Dans de nombreux témoignages, les équipes expliquent que le phoque robotisé apaise les moments difficiles, notamment lorsqu’un enfant pleure, refuse un soin ou manifeste une anxiété intense. Le simple fait de voir un patient se détendre au contact du robot réduit la tension dans le service et facilite le travail médical. C’est un outil qui ne remplace pas l’humain, mais qui crée une bulle de calme au sein d’environnements parfois bruyants ou stressants. Un peu comme si PARO devenait le médiateur silencieux entre le patient et l’équipe soignante.

L’IA et les robots, l’avenir de la médecine mondiale ?

Dans une société où les aidants manquent de temps, où les hôpitaux sont sous pression et où les patients ont besoin de solutions non médicamenteuses, PARO apporte un calme réel, mesurable, sans aucun risque. Vous souhaitez en savoir davantage sur le petit phoque, rendez-vous sur le site officiel : phoque-paro.fr.