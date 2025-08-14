PAWS-ABILITY, l’invention d’une prothèse canine universelle pour les chiens amputés.

Quand ma chienne Yumi, un Border Collie plein de vie, a été amputée de la patte à la suite d’un cancer de l’épaule, j’ai découvert à quel point la rééducation d’un animal pouvait être difficile. Je me souviens d’un reportage dans lequel on voyait un chien marcher sur trois pattes, c’est possible, oui, mais que c’est compliqué, même s’ils s’adaptent très rapidement ! Et, c’est aussi très difficile pour nous, les maîtres, voir son chien diminué, et sans solution à lui proposer ! Je l’avoue, j’ai souvent rêvé d’une solution comme PAWS-ABILITY, une prothèse canine légère, durable et intelligente, inscrite aux James Dyson Awards, concours d’innovations international. Imaginée par Elizabeth Nazarova, cette innovation made in France mise sur la 3D impression, l’IA et des matériaux recyclés pour offrir confort et mobilité aux chiens, tout en soutenant émotionnellement leurs maîtres. Découverte de cette invention géniale, qui, je l’espère, pourra redonner un peu d’autonomie à nos compagnons à quatre pattes… enfin trois.

Une prothèse pas comme les autres

PAWS-ABILITY n’est pas une simple « jambe de rechange », c’est une véritable alliée pour la rééducation canine. Grâce à une application alimentée par l’intelligence artificielle, le maître scanne le corps de son chien pour générer un modèle 3D personnalisé. Plus besoin de moules complexes ou de délais interminables. La prothèse est imprimée en 3D, composée de trois éléments modulaires (corps, jambe, pied) et peut être facilement réparée ou remplacée. Mais, ce qui m’a bluffé, c’est son capteur intégré, relié à un harnais confortable, qui mesure la fréquence cardiaque, l’oxygénation et l’activité. Ces données, envoyées via Bluetooth, permettent un suivi en temps réel, que ce soit par le maître ou le vétérinaire. Si j’avais eu un tel outil pour Yumi, j’aurais été rassuré de savoir comment elle allait d’un simple coup d’œil sur mon smartphone.

Pourquoi PAWS-ABILITY est-elle révolutionnaire ?

Cette innovation ne se contente pas d’être pratique, elle est également écologique et économique. Fabriquée à partir de plastiques recyclés, de métaux upcyclés et de cuir végétal Piñatex, la prothèse allie durabilité et confort. Ses avantages incluent :

Personnalisation rapide via scan IA et impression 3D.

Matériaux recyclés réduisant l’impact environnemental.

Capteur de santé pour un suivi optimal.

Design ergonomique s’adaptant aux races et tailles.

Support émotionnel grâce à une appli communautaire connectant les propriétaires et les vétérinaires.

Contrairement aux solutions traditionnelles souvent coûteuses et peu esthétiques, PAWS-ABILITY propose une alternative accessible et évolutive.

Une innovation née d’une histoire de cœur

Elizabeth Nazarova s’est inspirée de sa propre expérience avec les chiens amputés. Elle a constaté que la plupart des prothèses canines disponibles sont chères, peu durables et manquent de suivi émotionnel pour les maîtres. En intégrant la technologie (IA et capteurs) et le développement durable, elle réinvente l’accompagnement des animaux en convalescence. Les solutions qui allient technologie, durabilité et bien-être se multiplient, et PAWS-ABILITY en est un exemple parfait. Je trouve vraiment cette idée géniale, nous sommes tellement démunis devant la souffrance de nos animaux chéris !

Un futur prometteur pour les chiens et leurs maîtres

L’objectif est maintenant de perfectionner la prothèse, d’améliorer les matériaux et de tester le dispositif avec des vétérinaires et des familles. Si Yumi avait pu bénéficier d’un tel projet, sa rééducation aurait été plus douce et plus suivie. Je ne doute pas que ce type d’innovation deviendra bientôt un standard pour les chiens amputés et je l’espère du fond du cœur.

Si cette invention vous intéresse, je vous propose de la découvrir plus amplement sur le site officiel du projet : interdependence.polimi.it. Et vous, seriez-vous prêt à investir dans une prothèse intelligente pour redonner mobilité et confort à votre compagnon à quatre pattes ?