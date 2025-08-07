Pele : un mini réacteur nucléaire de la taille d’un conteneur d’expédition

Dans un monde où l’énergie devient un enjeu stratégique majeur, le projet Pele se démarque par son caractère innovant. Née d’une étude menée par le Département de la Défense des États-Unis en 2016, qui soulignait la nécessité croissante de développer des sources d’énergie transportables pour les bases militaires, l’initiative est dirigée par BWX Technologies. Cette société, basée en Virginie, a été mandatée par les autorités américaines pour construire un prototype de réacteur nucléaire compact. Aujourd’hui, la fabrication du cœur de la machine est en cours aux États-Unis avec une mise en service prévue pour 2028.

Une efficacité élevée

La version du micro-réacteur Pele en développement actuellement est un modèle de démonstration capable de fournir une puissance de 1,5 mégawatt. Il serait en mesure de produire de l’électricité pendant trois ans sans aucun ravitaillement. En matière de combustible, il utilise du TRISO, un uranium faiblement enrichi. Ce choix ne découle pas du hasard. En effet, le Tri-Structural Isotropic est réputé pour sa grande résistance à la chaleur. Il supporte des températures allant jusqu’à 1600 °C. De plus, il a l’avantage de présenter moins de danger pour l’environnement. Ce choix technologique est donc censé garantir une fiabilité et une sécurité accrues, même dans des conditions extrêmes.

Des partenaires de renom

BWX Technologies a établi des partenariats stratégiques afin de renforcer la crédibilité du projet et assurer une expertise technique de haut niveau. Rolls-Royce, via sa division LibertyWorks à Indianapolis, développe par exemple le module de conversion d’énergie. De son côté, Northrop Grumman est chargé de concevoir le module de contrôle du réacteur. Bien qu’il soit principalement destiné à des applications militaires, le microréacteur Pele pourrait également jouer un rôle crucial dans les opérations de secours grâce à sa compacité et son efficacité. Il pourrait également servir de source d’alimentation électrique pour les stations de recherche situées dans des zones reculées.

Un concept pas réellement nouveau

Il convient de souligner que le concept de micro-réacteur est loin d’être une nouveauté. En fait, il s’inspire des technologies développées pour les missions spatiales, où la compacité et la fiabilité des générateurs électriques sont essentielles. D’ailleurs, une autre entreprise, Radiant Nuclear, fondée par un ancien ingénieur de SpaceX, travaille sur un projet similaire nommé Kaleidos. Initialement pensée pour alimenter des colonies sur Mars, leur solution est désormais orientée vers des applications terrestres.

#News: New innovations, new nuclear, new opportunities for our future: Work has commenced to fabricate the reactor core of Project Pele! This microreactor technology is expected to begin producing electricity in 2028. Discover more about this groundbreaking nuclear energy… pic.twitter.com/szNsXUKOoA — BWXT (@BWXT) July 24, 2025

Dans l’ensemble nous pouvons dire que ces dispositifs énergétiques incarnent une avancée majeure dans le domaine de l’énergie nucléaire. En combinant portabilité, sécurité et autonomie, ils ouvrent la voie à une nouvelle génération de solutions énergétiques adaptées aux défis contemporains. Plus d’infos : bwxt.com. Que pensez-vous du développement de telles solutions ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .