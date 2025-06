Perrin réinvente le râteau avec un outil de jardin ingénieux, réversible et 2 en 1

En général, quand je sors le râteau, c’est que le jardin a décidé de me lancer un défi : feuilles collées au sol, brindilles en pagaille, haie fraîchement taillée qui a repeint l’allée… Bref, j’ai toujours un bon prétexte pour râler (et ratisser). Alors quand j’ai découvert le râteau réversible 16/30 dents vendu par Outils Perrin, je me suis dit qu’il pourrait résoudre ce problème. Je ne l’ai pas testé, mais il se pourrait qu’il rejoigne bientôt mon abri de jardin ! Ce modèle fabriqué en France, proposé autour de 30 à 40 €, promet légèreté (merci le nylon fibre de verre), polyvalence et même un petit gain de place dans l’abri de jardin. En attendant de le mettre à l’épreuve du terrain, voici ce que j’ai déjà repéré pour vous le présenter.

Deux râteaux pour le prix d’un et sans changer de manche

Le principe est simple : un seul outil, deux usages. D’un côté, 16 dents larges pour les travaux de précision : nivellement d’un coin de terre, désherbage discret ou ramassage des feuilles rebelles coincées entre les dalles. De l’autre, 30 dents fines, idéales pour nettoyer plus large, comme après une taille de haie ou un petit coup de scarificateur. L’idée, c’est de retourner le manche pour passer d’une fonction à l’autre. Pas de vis, pas d’accessoires, pas de crise de nerfs. Et, si ce modèle vous paraît un peu imposant pour votre surface ou vos bras, bonne nouvelle : il existe aussi une version 12/22 dents, plus compacte, mais tout aussi ingénieuse, pensée pour les petits massifs ou les allées étroites.

Fabriqué avec soin et sans polluer la planète

Perrin, ce n’est pas la première marque venue. Avec 380 ans d’histoire (depuis 1644, rien que ça !), l’entreprise française joue la carte de l’innovation durable. Le râteau est conçu en nylon renforcé fibre de verre, ce qui le rend léger, mais costaud. Le manche est en bois PEFC, gage de respect des forêts, et la peinture utilisée est hydrosoluble, donc non polluante. Bref, un outil pensé pour durer, sans sacrifier notre coin de verdure préféré ni la planète. Évidemment, Perrin recommande de le nettoyer après chaque usage et de le ranger dans un endroit sec pour lui assurer une belle longévité. Et, franchement, après 380 ans de fabrication d’outils, on peut leur faire confiance sur l’entretien, non ?

Ce qu’il faut retenir du râteau réversible Perrin

Caractéristique Détail Nombre de dents 16/30 ou 12/22 (deux versions disponibles) Largeur de travail 44,5 cm pour la version 16/30 Longueur du manche 165 cm Poids total 1,9 kg Matériau Nylon renforcé fibre de verre Fabrication Française Bois PEFC, respectueux de l’environnement Finition Peinture hydrosoluble Où le trouver ? boutique.outilsperrin.com

Un outil malin qui semble déjà avoir tout bon

Je ne l’ai pas encore mis à l’épreuve des feuilles humides ou des copeaux post-taille, mais ce râteau réversible coche déjà beaucoup de cases : pratique, bien pensé, écolo et deux-en-un. Il me tarde de le tester pour de bon, surtout lors des grands nettoyages de printemps ou des corvées d’automne. Et, je garde aussi un œil sur la version 12/22 dents, qui pourrait bien rejoindre la version grande taille dans mon abri de jardin.

Plus d'informations à propos de cet outillage de jardin innovant sur boutique.outilsperrin.com. Et vous, est-ce que ce genre d'outil réversible aurait sa place dans votre abri de jardin ? Que pensez-vous de cette solution ?