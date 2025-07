Peut-on recharger une voiture électrique à 100 % uniquement avec un carport solaire ?

L’idée peut sembler futuriste, et pourtant, elle prend de plus en plus d’ampleur : recharger sa voiture électrique avec un carport solaire, autrement dit un abri de voiture qui produit lui-même de l’électricité grâce au soleil. Le rêve de tout conducteur qui veut rouler propre, et garer malin ! Ce concept séduit, surtout dans un contexte dans lequel la voiture thermique perd du terrain. Le prix ? Comptez environ 8 000 à 12 000 € pour un carport solaire complet équipé de panneaux et d’une borne. Et, bonne nouvelle : il est éligible à certaines aides publiques, à condition de passer par un professionnel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). Reste une question : peut-on vraiment recharger complètement sa voiture avec le soleil ? Spoiler : oui… mais pas toujours.

Un abri pour votre voiture et une source d’électricité gratuite

Le carport solaire, c’est l’évolution logique du panneau photovoltaïque posé sur le toit. À la différence qu’ici, il produit et protège à la fois. La structure, en bois ou en alu, abrite votre voiture comme n’importe quel abri classique, mais le toit est équipé de panneaux solaires, reliés à un onduleur et parfois à une borne de recharge (wallbox). L’énergie produite peut alors être injectée dans votre maison, stockée dans une batterie, ou directement utilisée pour recharger un véhicule électrique ou hybride. Et non, ce n’est pas une lubie de start-up rêveuse. Selon cet article de référence, les carports solaires sont capables de produire 3 à 8 kWc selon la surface. Une production tout à fait suffisante pour une charge quotidienne partielle ou complète, selon votre usage.

Les questions à se poser avant d’investir dans un carport solaire

Avant de vous emballer, posons quelques questions techniques, si vous répondez oui à chacune, alors vous pourrez envisager la construction d’un carport solaire en lieu et place de votre garage, par exemple !

Ai-je la place pour une structure de 20 m² minimum ?

Mon sol est-il suffisamment stable (dalle béton ou plots) ?

Mon véhicule consomme-t-il 10 ou 25 kWh pour 100 km

Ces points sont essentiels pour dimensionner correctement votre carport. Concrètement, un carport de 3 kWc peut produire de 2 500 à 3 000 kWh par an, soit de quoi faire environ 15 000 km avec une voiture électrique peu gourmande. Autrement dit, oui, on peut entièrement recharger sa voiture avec un carport solaire, mais pas si vous parcourez 60 000 km/an… ou si votre voiture est une énorme berline qui consomme comme un petit avion.

Peut-on vraiment recharger complètement une VE avec un carport solaire ?

Oui, mais pas dans toutes les conditions. Si votre carport solaire est bien dimensionné, orienté plein sud, et situé dans une région plutôt ensoleillée, alors vous pouvez effectivement recharger complètement votre voiture électrique, au moins pour un usage quotidien classique. Par exemple, une installation de 3 kWc bien exposée peut produire jusqu’à 3 000 kWh par an, soit de quoi parcourir approximativement 15 000 km avec un véhicule type Zoé, Leaf ou Model 3. En clair, si vous faites une trentaine de kilomètres par jour, c’est tout à fait jouable.

En revanche, pour des usages plus intensifs (longs trajets réguliers, utilitaire gourmand ou faible ensoleillement), le carport assurera une recharge partielle, à compléter ponctuellement sur le réseau. Le système reste malgré tout très efficace en autoconsommation, car même une recharge partielle permet de réduire considérablement vos dépenses d’électricité, tout en roulant solaire. C’est un peu comme si votre toit vous faisait un petit plein tous les matins, sans râler ni facturer ! Et vous, seriez-vous prêt à recharger votre voiture simplement grâce au soleil, depuis votre propre allée ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !