Philéole, une mini éolienne verticale pour les maisons, les bateaux et les lampadaires

La start-up Philéole lance une mini éolienne verticale destinée aux maisons, bateaux et lampadaires. Une solution compacte qui peut exploiter le vent là où les grandes éoliennes ne peuvent être installées.

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 16 octobre 2025
L'éolienne Philéole en détail.
Une éolienne capable de produire de l'énergie avec des vents de 2 m/s. Crédit photo : Philéole

Ces dernières années, les éoliennes ont le vent en poupe, en raison de leur praticité et de leur faible impact environnemental. En France, par exemple, le parc éolien a atteint une puissance de 24,9 GW au mois de mars. La production atteint 23,4 GW d’éolien terrestre et 1,5 GW d’éolien en mer, d’après des chiffres issus du service statistique du ministère de la Transition écologique. Ces dispositifs sont de plus en plus sollicités, surtout les mini éoliennes. Récemment, nous avons parlé de la NG, la micro-éolienne bipale à axe horizontal de SkyWind Energy. Dans cet article, nous allons nous intéresser à la mini éolienne verticale de la start-up belge Philéole. Présentation !

Une solution pratique, durable et polyvalente

Selon la start-up, cette mini éolienne est une solution ultra-polyvalente, durable et compacte, contrairement aux éoliennes horizontales traditionnelles. Grâce à sa conception de type Savonius, elle peut produire de l’énergie renouvelable là où l’installation d’infrastructures de grande envergure est impossible ou trop coûteuse. Philéole indique qu’elle démarre dès 2 m/s de vent et ne nécessite pas de fortes rafales pour produire de l’électricité. Par ailleurs, sa conception modulaire lui permet de tirer parti des vents de toutes les directions, sans système de pilotage, mais également de se fixer facilement et solidement à n’importe quelle structure. « Avec une puissance moyenne de 300 W en conditions optimales et une durée de vie de plus de 30 ans, cette mini éolienne verticale permet un retour sur investissement d’environ 10 ans, pour une moyenne de 4 000 heures de vent utile par an », explique la start-up.

Différentes évolutions de l'éolienne Philéole.
Les différentes étapes de l’évolution de l’éolienne Philéole. Crédit photo : Philéole (capture d’écran vidéo YouTube)

Une mini éolienne conçue avec des matériaux biodégradables et recyclables

Philéole souligne qu’environ 75 % de ses matériaux sont biodégradables et 100 % recyclables. Ses hélices, par exemple, sont fabriquées à partir d’amidon de maïs, de polypropylène recyclé ou de fibres naturelles. Non seulement elles ne génèrent aucun déchet toxique, mais elles sont aussi facilement démontables, facilitant la maintenance et le remplacement. Par ailleurs, cette mini éolienne est silencieuse et sans vibrations, et par conséquent, n’altèrent pas les habitudes et les trajectoires de vol des oiseaux. Un problème souvent rencontré avec les parcs éoliens conventionnels, précise la start-up. Elle ajoute que tout a été pensé pour que cette éolienne compacte puisse être utilisée sereinement dans les environnements urbains, les zones côtières et les bateaux, ainsi que les lampadaires d’autoroute, où le vent est plus irrégulier, mais constant.

Les différentes applications possibles

La start-up belge précise que leur mini éolienne est déjà utilisée sur des voiliers et couvre efficacement la demande quotidienne d’électricité, soit environ 626,4 Wh/jour lors de traversées de l’Atlantique européen. Et cela, sans recourir à des générateurs diesel, un avantage considérable dans le secteur nautique, selon le constructeur. Cette mini éolienne verticale a déjà aussi été intégrée à des lampadaires et éclairages publics, assurant une alimentation autonome même en cas de panne de courant.

Deux éoliennes sur un poteau.
Des éoliennes qui s’installent simplement sur un poteau. Crédit photo : Philéole

La start-up estime qu’elle serait efficace sur les autoroutes et les routes, où le trafic constant de véhicules génère des courants d’air pouvant atteindre 7 000 heures de vent exploitables par an. L’installation d’éoliennes comme celle-ci sur les infrastructures routières pourrait transformer la circulation des véhicules en une source d’énergie secondaire, conclut la start-up. Plus d’informations sur phileole.com. Seriez-vous prêts à installer une éolienne comme celle-ci chez vous ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Source
phileole.comphileole.comstatistiques.developpement-durable.gouv.fr
Tags
Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 16 octobre 2025

Raharisoa Saholy Tiana

Je m’appelle Tiana et je suis journaliste professionnelle. J’ai une affinité particulière pour les sujets d’actualités et sur tout ce qui a trait à l’environnement, à l’innovation et au lifestyle. Depuis plusieurs années, j’ai couvert un large éventail de sujets liés entre autres aux questions environnementales et aux nouvelles technologies. Chez Neozone, j’interviens pour vous faire découvrir ces sujets fascinants, qui peuvent apporter de grands changements dans la société et qui méritent d’être mis en lumière. De nature curieuse et créative, j’ai toujours voulu devenir une journaliste web francophone. Après avoir obtenu mon diplôme de maîtrise en droit privé à l'université d’Antananarivo, j’ai décidé de me former aux métiers de la rédaction. J’ai commencé dans une agence web locale, avant de me lancer dans le « freelancing ». Cela fait plus de 10 ans que j’évolue dans ce secteur, en collaborant notamment avec de nombreuses agences et sites internationaux. Cette citation de Léon Trotsky m’inspire et me motive au quotidien : « La persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable réalisé. »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page