Photon Matrix : le « bouclier laser » anti-moustiques dépasse les 400 000 € sur Indiegogo

Fini les répulsifs chimiques avec cet appareil de détection et d’élimination de moustiques basé sur la technologie LiDAR ! Baptisé Photon Matrix, il exploite des lasers à la fois pour traquer et neutraliser les moustiques, un système de défense redoutable contre ces insectes nuisibles particulièrement actifs en été. Actuellement disponible sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, cet appareil est fourni avec deux types de supports. Il peut être alimenté par une batterie externe ou une station d’alimentation portable et peut fonctionner dans une chambre plongée dans l’obscurité totale. Présentation !

La technologie de détection Lidar à l’honneur

Selon son concepteur, Jim Wong, le Photon Matrix serait capable de détecter un moustique et d’évaluer sa distance, son orientation et sa taille en seulement 3 millisecondes. Cela est dû au fait qu’il utilise un module LiDAR (détection et télémétrie par la lumière), une technologie de télédétection puissante utilisée dans de nombreux secteurs, comme la robotique et l’automobile. Le Photon Matrix localise les moustiques en émettant des impulsions laser, puis utilise un second laser dirigé par galvanomètre pour les éliminer instantanément. Il ne détecte pas ceux qui volent à plus d’un mètre par seconde, indique le concepteur. L’édition Basic offre une portée de détection/élimination de 30°/m et la version Pro, de 15°/m. Les deux modèles sont censés éliminer jusqu’à 30 moustiques par seconde.

Un radar à ondes millimétriques

Comparé à d’autres méthodes d’identification des moustiques, ce système se démarque par son efficacité et sa fiabilité supérieures, affirme le concepteur. De plus, selon lui, dans le cas où un objet nettement plus grand entre dans le champ de détection, cet appareil l’identifie rapidement et désactive le laser anti-moustiques.

Le fait est que, hormis la technologie Lidar, il utilise aussi un radar à ondes millimétriques, permettant une détection plus précise des objets. Le Photon Matrix fonctionne sans algorithmes complexes et est conçue pour cibler uniquement les moustiques et quelques insectes volants, afin d’éviter tout danger potentiel. Son laser ne se déclenche pas en cas de présence humaine ou d’animaux domestiques.

Élimine différents types de moustiques et d’insectes volants

Jim Wong explique également que le Photon Matrix peut éliminer différents types de moustiques, ainsi que certains insectes volants comme les mouches à fruits et les phlébotomes. Entre autres, les insectes dont la vitesse de vol ne dépasse pas 1 m/s et dont la taille caractéristique est comprise entre 2 et 20 mm. Il n’est donc pas efficace contre les mouches domestiques et les insectes similaires, sauf pour la version Pro. Si l’angle de balayage est réglé de 90° à 45°, cette dernière peut présenter un certain danger pour les mouches domestiques, surtout si elles ne volent pas à grande vitesse.

Pour information, cet appareil peut être utilisé à l’intérieur comme à l’extérieur et bénéficie d’un indice IP68. Sur Indiegogo, les prix indiqués sont d’environ 534 € pour la version Pro et à peu près 397 € pour celle Basic. Avec plus de 400 000 € engagés sur les 16 871 € espérés, ce projet devrait voir le jour, sachant qu’il reste encore 37 jours sur cette campagne. Plus d’informations sur Indiegogo. Allez-vous craquer pour cet anti-moustiques révolutionnaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .