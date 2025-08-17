Les inconvénients des spas gonflables que les vendeurs oublient de vous mentionner

Voilà cette année, j’ai craqué ! Pour mon « demi-siècle », je me suis offert un spa gonflable, avec, à la clé, moment de détente et de sérénité ! J’ai regardé quelques modèles, dans mon budget, et j’ai opté pour un spa gonflable de chez Intex, le Blue One pour être précise. Quand on voit les publicités et les photos pour les spas gonflables, on imagine déjà les soirées d’été sous les étoiles, les bulles qui massent le dos et la détente absolue après une longue journée. J’ai moi-même craqué pour ce modèle annoncé comme « idéal pour 4 personnes ». Verdict ? Oui… mais à condition d’inviter deux enfants ou trois adultes de très petite taille. L’idée est séduisante, l’expérience souvent agréable, mais il y a aussi quelques désagréments que les vendeurs se gardent bien de vous préciser. Et, croyez-moi, j’ai testé ! Voici mon petit retour d’expérience.

Un spa gonflable, qu’est-ce que c’est ?

Un spa gonflable, c’est la version portable et relativement abordable du spa traditionnel. Il se compose d’une structure en PVC gonflable, d’un système de chauffage pour maintenir l’eau chaude et de buses ou d’un bulleur pour créer ces fameuses bulles relaxantes. Pas besoin de gros travaux : on le pose, on le gonfle, on le remplit, et c’est parti pour la relaxation. Le tout, souvent à un prix inférieur à 500 €, ce qui attire de nombreux acheteurs. Mais, derrière cette simplicité apparente se cachent quelques réalités moins glamours.

Inconvénient n° 1 : la taille réelle bien plus petite que prévu

Sur le papier, « 4 places » semble parfait. Dans la vraie vie, c’est plutôt 2 adultes confortables, ou 2 adultes et 2 enfants. Si vous tentez d’y caser 4 adultes, préparez-vous à une partie de yoga aquatique improvisée : jambes repliées, coudes serrés, et jets partagés. On est loin des visuels publicitaires qui laissent croire à un espace royal. C’est simple, nous avons tenté à 4 personnes adultes de corpulence normale à imposante : ah qu’est-ce qu’on est serrés au fond de cette boîte ! Vous avez la réf ?

Inconvénient n° 2 : l’eau qui joue les équilibristes

Même en respectant le niveau de remplissage minimum conseillé, il suffit que tout le monde s’installe et que le bulleur se mette en marche pour que l’eau décide de s’inviter sur la terrasse. Résultat : il faut souvent rajouter de l’eau après chaque séance. Autant dire qu’avoir un tuyau d’arrosage à portée de main devient vite un indispensable. À défaut, vous finirez avec un seau en plastique et beaucoup de patience. Sans parle du fait que le gazon se retrouve arrosé au chlore et prend son bain à chaque passage au Spa !

Inconvénient n° 3 : les filtres qui n’aiment pas la poussière

Les filtres des spas gonflables sont parfois d’une sensibilité… disons extrême. Un peu de saleté, et c’est la panne : message d’erreur, jets coupés, fin de la séance relaxation. La seule solution ? Changer le filtre. J’ai dû me résoudre à en stocker plusieurs d’avance, car un seul me tient à peine 8 à 10 jours. Un détail que personne ne mentionne à l’achat, mais qui finit par coûter cher.

Inconvénient n° 4 : l’eau chaude : amie des algues

Contrairement à une piscine dans laquelle l’eau reste plus fraîche, un spa fonctionne en eau chaude, ce qui favorise la prolifération d’algues et de micro-organismes. L’eau peut rapidement verdir si on ne fait pas des contrôles réguliers et des apports fréquents en produits désinfectants. Cela demande une rigueur quasi quotidienne, surtout en été ou lors d’une utilisation intensive.

Des inconvénients, mais également des avantages

Soyons justes : malgré ces petits tracas, le spa gonflable garde un charme indéniable. Il offre la possibilité de profiter de l’eau chaude et de massages relaxants, toute l’année, même en plein hiver. Les bienfaits ne sont pas à négliger : soulagement des tensions musculaires, amélioration de la circulation sanguine, et surtout une vraie bulle de détente à domicile. Le tout, sans travaux lourds et avec la possibilité de le démonter ou le déplacer selon vos envies.

Je ne regrette absolument pas mon achat, au contraire, car c’est vraiment hyper agréable, mais il a aussi des inconvénients auxquels je ne m’attendais pas forcément ! Et vous, seriez-vous prêt à accepter ces contraintes pour profiter des bienfaits d’un spa gonflable ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

