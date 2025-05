PicoPica, une mini hydrolienne domestique pour alimenter une maison en énergie

Conçu par l’ingénieur japonais Masaya Sumino, qui a fondé l’entreprise Sumino Co., LTD, le générateur hydroélectrique PicoPica est une unité idéale pour les zones non électrifiées. Compte tenu de sa puissance limitée, il cible principalement les particuliers. Autant dire qu’il s’agit d’une hydrolienne pensée pour un usage domestique. Néanmoins, elle peut également servir de source d’alimentation pour des infrastructures publiques de faible puissance. Pour mieux répondre aux besoins, le mini-système hydroélectrique se décline en deux versions baptisées respectivement PicoPica 10 et PicoPica 500, nous vous avions présenté ces hydroliennes en 2022 dans cet article. Comme indiqué ci-haut, la particularité de celles-ci réside dans le fait qu’elles sont adaptées aux petits cours d’eau à faible débit.

Une mini-hydrolienne d’une grande efficacité

Le PicoPica 10 a une puissance de 10 watts. Pesant moins de 20 kilos et faisant environ 1 mètre de long, il nécessite un cours d’eau avec un débit de seulement 10 litres par seconde pour fonctionner correctement. La hauteur de refoulement est de 0,1 mètre. Son installation peut être réalisée par deux personnes. Comme le PicoPica500, il est doté d’une tige hélicoïdale qui transforme l’énergie cinétique liée au déplacement de l’eau en mouvement de rotation. Elle permet de faire tourner un alternateur, générant ainsi de l’électricité de manière durable et sans pollution sonore. Conçu pour être assemblé à la main, le PicoPica 10 peut, par exemple, être utilisé pour alimenter un éclairage de faible puissance, des dispositifs IoT ou une clôture électrique.

Une version plus puissante

De son côté, le PicoPica500 est plus puissant. Il développe plus précisément une puissance de 500 watts. Pesant environ 250 kg (hors cadre d’installation), cette hydrolienne peut alimenter une maison de taille moyenne. Avec cette solution ingénieuse, Sumino Co., LTD veut ainsi lutter contre la précarité énergétique dans les zones rurales et enclavées. Comme son petit frère, ce modèle produit efficacement de l’électricité même si le débit d’eau est faible. Concrètement, il est conçu pour fonctionner de manière optimale avec un débit de 100 litres par seconde, ce qui est très intéressant au vu de sa taille.

Un transformateur pour mieux utiliser l’énergie produite

Par ailleurs, pour le PicoPica500, la hauteur de refoulement est de 0,7 mètre. En raison de sa taille plus importante, ce générateur hydroélectrique nécessite des moyens techniques plus ou moins complexes, dont une grue, pour son installation. Fait intéressant, l’énergie générée par ce modèle s’adapte à différents besoins grâce à la possibilité d’utiliser un transformateur pour réduire ou augmenter la tension de sortie.

Sumino affirme avoir déjà livré plus de 500 exemplaires du PicoPica10 depuis 2011. En ce qui concerne le PicoPica500, il a fait ses débuts en 2017. Plus d’infos : suminoseisakusho.jp. Vous avez un cours d’eau sur votre propriété, un tel système de production électrique pourrait-il vous intéresser ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .